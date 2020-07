Insgesamt 58 Zentimeter lang und zwei Kilogramm schwer war die Schlangengurke, die der Friesacker Gero Hackbarth in seinem Gewächshaus geerntet hat.

Normalerweise sind die Früchte dieser Sorte kleiner – bis zu 35 Zentimeter. Und er weiß auch schon, was daraus werden soll, nämlich ein leckeres Gericht mit Schmorgurken.

Aber auch Tomaten wachsen bei ihm recht gut unter Glas – darunter gängige Sorten wie Harzfeuer und Pannovy, aber auch eine spanische Frucht.

Der 80-Jährige hatte schon zu DDR-Zeiten mit der Gärtnerei angefangen und Tomaten und Gurken angebaut. Damals arbeitete er im Friesacker Betriebsteil des VEB Landtechnischer Anlagenbau Potsdam. Der stellte Mitte der 70er-Jahre in Werder/ Havel, Töplitz, Groß Kreutz und Phöben Gewächshäuser auf. „Und da habe ich mir von den Gärtnern was abgeschaut“, sagt er.

Den Plan, Tomaten und Gurken an die HO und den Konsum zu verkaufen, um die Versorgungssituation der Bevölkerung zu verbessern, ging aber nur kurz auf. Denn wenig später kam die Wende, „und plötzlich war alles in den Läden vorhanden“. Jetzt baut Gero Hackbarth nur für seine Frau und sich selbst Gemüse an.

Von Andreas Kaatz