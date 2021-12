Friesack

„Wir gratulieren zum Entschluss, dass hier eine schöne Kindereinrichtung entstehen muss. Und sei der Stein Symbol der Kraft, dies Bauwerk viel Glück und Freude euch beschafft“, wünschte Vorarbeiter René Kämpfe von der Firma O & F Bauunternehmung GmbH aus Rathenow am Montag. Anlass war die Grundsteinlegung für den neuen Friesacker Hort. Sodann wurde die Zeitkapsel mit vereinter Kraft eingemauert. Zuvor war sie mit einem USB-Stick mit Plänen, Corona-Maske, Münzen und der MAZ-Ausgabe bestückt worden.

O & F-Geschäftsführer Ulrich Opitz (Mitte) überreicht zur Erinnerung an den Tag einen Handwerkerteller an Christian Pust (l.) und Christoph Köpernick. Quelle: Andreas Kaatz

Die neue Betreuungseinrichtung am Sonnenweg, direkt neben der Kita Rhinspatzen, soll künftig 110 Hort- und 40-Kita-Kindern Platz bieten. Die Stadt kommt um den Neubau nicht herum, weil die Horträume in der Kooperationsschule, deren Träger der Landkreis ist, bald nicht mehr zur Verfügung stehen. Diese werden wegen wachsender Schülerzahlen für den Unterricht benötigt. Und so ist die Kommune jetzt gezwungen, viel Geld für eine Alternative auszugeben.

Ein riesiges Finanzvolumen für einen Stadt wie Friesack

Rund sechs Millionen Euro wird das Vorhaben kosten, wie Amtsdirektor Christian Pust sagte. „Es ist das größte Einzelbauvorhaben, das jemals im Amt Friesack gebaut worden ist und auch auf Sicht der nächsten zehn Jahre gebaut wird“, meinte er. Ein Bauvorhaben von dem Volumen betreue man wohl nur einmal im Leben in einer Kommunalverwaltung.

Die Bodenplatte für den Neubau an der Kita „Rhinspatzen“ ist schon in Arbeit. Quelle: Andreas Kaatz

Der ehrenamtliche Bürgermeister Christoph Köpernick dankte der Amtsverwaltung für ihren Einsatz: „Wir mussten eine Lösung finden und die entsteht jetzt hier. Wir haben alle Optionen geprüft und auch, ob man andere Gebäude anmieten kann. Aber der Neubau ist die einzige Möglichkeit.“ Es koste eine Menge Geld, aber es sei alternativlos.

Friesack muss den Bau größtenteils alleine stemmen

Auf die hohen Investitionskosten und das finanzielle Engagement der Stadt wies auch Christian Pust hin. Denn die Förderung betrage nicht einmal 25 Prozent. Er ist aber froh, dass die Fördermittel in der Höhe zugesagt worden sind. Denn damit konnten zumindest die immensen Kostensteigerungen teilweise aufgefangen werden.

Architektin Sabrina Schreiber half mit, die Zeitkapsel einzumauern. Quelle: Andreas Kaatz

Ursprünglich war das Bauvorhaben auf 4,5 Millionen Euro geschätzt worden. Doch bei der Ausschreibung kam das böse Erwachen. Denn die erfolgte gerade in der Zeit, als die Holzpreise ganz oben waren. Und der Kita-Bau besteht aus sehr viel Holz, es handelt sich praktisch um ein Fertigteilhaus mit Holzfassade.

Drei Millionen Euro Kredit

„Das Haus wird mit ungefähr drei Millionen Euro Kredit finanziert. Das heißt, wir übergeben auch der nächsten Generation eine Verantwortung“, so Pust. Geplant ist, dass das neue Hortgebäude im Februar 2023 fertig sein soll.

Von oben schauten die Gäste der Grundsteinlegung zu. Quelle: Andreas Kaatz

Der Amtsdirektor blickte auch noch einmal zurück zu den Anfängen des Hortneubaus. Denn wie das Gebäude künftig aussehen wird, hatte man im Rahmen eines Architektenwettbewerbes entschieden. Neun Büros machten sich dazu an die Arbeit. Am Ende hatte das Frölichschreiber Architekten gemeinsam mit hutterreimann Landschaftsarchitektur – beide aus Berlin – die Nase vorn. Nach Ansicht der Jury haben sie die Aufgabe am besten gelöst.

Bewegungsraum in der Mitte

Positiv bewertet wurde unter anderem, dass der Übergang vom bisherigen Kita-Gebäude zum Neubau gut gelöst wurde. Ein Bewegungsraum ist praktisch das verbindende Element. Ein breiter Spielflur im Obergeschoss sowie eine seitlich am Gebäude angeordnete Terrasse brachten ebenfalls Pluspunkte – wie auch die aus Holz und Glas bestehende Fassade.

Bürgermeister Christoph Köpernick (r.) steuerte eine Corona-Maske und einen Test zur Zeitkapsel bei. Zuvor landete darin auch ein USB-Stick mit Bauplänen. Ob die Nachfahren wissen, was sie damit anfangen können? Quelle: Andreas Kaatz

Angesichts der zu erwartenden immensen Kosten hatten die Stadtverordneten bis zuletzt versucht, noch eine preiswertere Lösung für den Hort zu finden. Unter dieser Prämisse wurde im Frühjahr 2020 die Schülerspeisegaststätte am Sonnenweg unter die Lupe genommen.

Umbau wäre nicht preiswerter

Doch wie sich zeigte, lässt sich das Gebäude zwar zu dem geplanten Zweck umbauen. Es wäre aber deutlich teurer geworden als ein Neubau. Und es hätte voraussichtlich bis zu anderthalb Jahre länger gedauert. Auch andere Gebäude im Stadtgebiet, die man betrachtet hatte, eigneten sich nicht für die Betreuung von 150 Kindern.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So startete der Neubau im September 2021 mit Rodungsarbeiten. „Es wird ein zukunftweisendes Projekt sein, das in seiner Art Friesack bereichern wird und wir sind sehr dankbar, dass wir diese Aufgabe übernehmen dürfen“, sagte Architekt Henrik Frölich.

Von Andreas Kaatz