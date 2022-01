Unter dem Motto „Friesack soll schöner werden“ gestaltet der Heimatverein eine Wand in der Niederwallstraße mit heimatgeschichtlichen Motiven. Auf diese Weise wird ein weiterer Bereich der Stadt ansehnlich gemacht.

Heimatverein öffnet Fenster in Friesacks Vergangenheit

