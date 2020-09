Friesack

Eine neue Begegnungsstätte soll in den leeren Ladenräumen am Friesacker Markt zwischen Physiotherapie und Apotheke entstehen. Ein Projekt, welches das Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege ins Leben rufen will. Denn dessen bisherige Begegnungsstätte am Standort in der Poststraße gibt es seit geraumer Zeit nicht mehr. Für Andrea Behrendt-Siemenowski ist es jedoch wichtig, Ersatz zu schaffen. „Eine Begegnungsstätte ist ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für die Menschen“, sagte die Niederlassungsleiterin in der Stadtverordnetenversammlung Friesack.

Dort stellte sie das Projekt vor und hatte ein besonderes Anliegen: Sie möchte bei der Finanzierung der Einrichtung die Stadt Friesack mit ins Boot holen. Es gehe um einen Zuschuss zur Miete, die monatlich weniger als 1000 Euro betragen soll.

Generationsübergreifende Arbeit

Schließlich solle der geplante Treff sich keineswegs nur an ältere Menschen richten, sondern generationsübergreifend arbeiten. „Und wir wollen auch eine kleine Tourismus-Information dort hinein bringen“, sagte Andrea Behrendt-Siemenowski. „Für die Ausstattung der Begegnungsstätte haben wir einen Fördermittelantrag gestellt.“

Begegnungsstätte und Wohnungen Die Begegnungsstätte „Am Markt“ in der Marktstraße 2-3 wird von der Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH errichtet. Noch im September dieses Jahres wird die Baugenehmigung erwartet. Die Bauzeit zur Umgestaltung der jetzigen Ladenräume soll etwa vier Monate betragen. Die Begegnungsstätte selbst wird eine Fläche von rund 100 Quadratmeter haben. Hinzu kommt die Errichtung von vier Wohnungen mit 40 bis 60 Quadratmetern.

Und damit nicht genug: André Haeberle vom Gemeinschaftswerk hält es durchaus für möglich, dass auch Kulturveranstaltungen dort stattfinden – von einem Familien-Kino über den Leseabend bis hin zu Kleinkunst. Er fände es zudem gut, wenn man diesbezüglich mit den Vereinen der Stadt kooperieren könnte. Auch er hofft auf Unterstützung durch die Stadt. „Quartiersentwicklung ist nicht nur unsere Sache.“

Bedenken wegen Haushalt

Tobias Wollenberg ( SPD) steht dem Projekt grundsätzlich positiv gegenüber. „Da kann man eigentlich nichts dagegen haben. Die Räume sind dafür ideal“, sagte er. Bliebe zu überlegen, wie man dies als Stadt unterstützen kann. Siegfried Meinecke (Bauern) findet die Idee auch recht gut, gab aber zu bedenken, dass die Kassenlage der Stadt angespannt ist. Das sieht auch Wollenberg so und schlug deshalb vor, dafür Geld zu verwenden, das die Stadt bisher in den Fremdenverkehrsverband gesteckt hat. Dort will die Kommune austreten.

Als eine gute Möglichkeit, für die Belebung der Innenstadt zu sorgen, sieht Bürgermeister Christoph Köpernick (BFF) die Begegnungsstätte. Und für Dagmar Möller (BFF) wäre es ein Begegnungsort, wo man auch einen Kaffee oder Snack zu sich nehmen kann. Es könne zudem ein Anlaufpunkt für Vereine sein.

Stadtverordnete sollen entscheiden

Für einen Beschlussantrag, bei dem es um einen Zuschuss der Stadt zur Miete geht, soll Andrea Behrendt-Siemenowski nun einen Textvorschlag formulieren. Dann soll der Antrag voraussichtlich in der Sonder-Stadtverordnetenversammlung Ende September oder im Oktober behandelt werden.

Amtsdirektor Christian Pust machte indes darauf aufmerksam, dass der Nachtragshaushalt, der an dem Abend ebenfalls verabschiedet wurde, erheblichen Einfluss auf die Finanzsituation der Stadt in den nächsten Jahrzehnten haben wird. Denn darin geht es um einen Kredit über 3 Millionen Euro für den Bau des Hortes.

Fertigstellung Anfang 2021

Die Niederlassungsleiterin hofft indes, dass die Stadt Unterstützung gibt. „Wir werden von den Menschen oft angesprochen, weil die Begegnungsstätte fehlt.“ So sei schon jetzt wegen Corona festzustellen, dass die Pflegebedürftigkeit der Leute steigt, wenn sie keinen Kontakt zu anderen haben. Und sie machte deutlich: „Wir verdienen als Gemeinschaftswerk nichts an der Begegnungsstätte.“ Geplant ist, dass der Treff Anfang nächsten Jahres eröffnen soll.

