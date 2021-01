Friesack

Ein in der Berliner Straße in Friesack abgestellter Kleintransporter war in der Nacht zum Samstag das Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Diebe hatten eine Scheibe des Autos zerstört. Aus dem Inneren entwendeten diese dann elektrische Werkzeuge.

Schaden in Höhe von 1500 Euro

Am Samstagvormittag war der Einbruch in das Firmenfahrzeug durch dessen Fahrer festgestellt worden. Auf etwa 1.500 Euro wird die Höhe des angerichteten Schadens geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline