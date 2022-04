Friesack

„Ich hätte nicht gedacht, dass man als Orgelbauer auch mit Särgen zu tun hat“, zeigte sich Landrat Roger Lewandowski am Dienstag während seines Besuches bei Orgelbaumeister Matthias Beckmann erstaunt. Doch der ist nicht nur Orgelbauer, sondern auch Tischler und geprüfter Restaurator.

Seit geraumer Zeit fertigt er Särge für die Gruft der Bredows in der Dorfkirche Wagenitz und bezieht dabei die Reste der Originalsärge mit ein. So ist bei Sarg Nr. 24 nur noch ein kleines Stück übrig, das vom Pilz stark angegriffen wurde. „Es ist doch schwieriger, als ich es mir vorgestellt hatte. Das Teil ist unglaublich fragil und enorm bruchgefährdet. Aber es ist kulturhistorisch wichtig, solche Sachen zu erhalten“, sagt Beckmann.

Auch der Sarg des Kirchengründers kommt noch an die Reihe

Er arbeitet derzeit an drei historischen Särgen, vier kommen noch, darunter auch der des 1691 verstorbenen Gründers der Kirche. „Es soll dieses Jahr fertig werden“, sagt Beckmann.

Noch noch ein Stück ist vom originalen Sarg übrig. Das wird nun in den neuen Sarg integriert. Quelle: Andreas Kaatz

Seit 2006 hat der gelernte Tischler seine Werkstatt im Friesacker Ortsteil Damm. In dem Gebäude war früher der Kindergarten des Ortes, jetzt dient es auch als Wohnung und Holzlager. Über mangelnde Arbeit kann Beckmann bis heute nicht klagen.

Orgel nur noch eingeschränkt spielbar

Momentan stehen zwei Orgeln in seiner Werkstatt, die repariert und restauriert werden müssen. Eines der Instrumente stammt aus einer Kirche in Christdorf nahe Herzsprung, das andere aus Iden bei Havelberg. Letztere Orgel nur noch eingeschränkt spielbar. Es gilt nun unter anderem, Risse zu beseitigen.

Der Orgelbau macht allerdings nur noch etwa ein Drittel der Arbeit von Matthias Beckmann aus. „Es ist teilweise schwer kalkulier- und planbar“, sagt er. Denn oft dauere es Jahre, bis beispielsweise Kirchengemeinden das nötige Geld für die Sanierung zusammen haben.

Restaurierungen machen den größten Anteil aus

Zum größten Teil kümmert sich Beckmann deshalb um Restaurierungen. Von Schallluken über Fenster und Dielen bis hin zu Altären reicht sein Arbeitsfeld. Eine Eingangstür für die Kirche in Demerthin in der Prignitz ist jetzt fertig geworden. Etwa 75 Prozent der Holzteile musste er erneuern, sie waren zu stark verwittert. Vor dem Einbau muss aber erst noch der Maurer seine Arbeit machen.

Matthias Beckmann an einer restaurierten Kirchentür. Quelle: Andreas Kaatz

Eine weitere Kirchentür eines Gotteshauses in Mecklenburg-Vorpommern steht bereits in seiner Werkstatt und wartet auf die Erneuerung. Die Nachfrage nach seiner Arbeit sei jedenfalls groß. Manche Aufträge, die termingebunden sind, kann er nicht annehmen.

Mit einer kaputten Orgel fing alles an

Möglicherweise hätte Matthias Beckmann nie Orgelbauer gelernt, wenn nicht die Orgel in Friesack 1994 kaputt gegangen wäre. Damals bekam er den Kontakt zu einer Orgelbaufirma auf Rügen, wenig später arbeitete er als Tischler für das Unternehmen. Und das machte Lust auf mehr.

Roger Lewandowski erfuhr einiges über Orgelpfeifen. Quelle: Andreas Kaatz

Er entschied sich, selbst auch Orgelbauer zu werden, machte eine entsprechende Ausbildung und hängte dann noch seinen Meister dran. Schließlich wurde er auch noch Restaurator. „Das war für mich der Schlüssel, um an historischer Substanz arbeiten zu dürfen. Es eröffnete mir die Chance, in Kirchen nahezu alles zu machen. Und es ist wirklich eine spannende Geschichte“, sagt der 51-Jährige.

Gut in das Dorf integriert

So konnte er unter anderem die Stufen zur Kanzel in der Kirche in Hohennauen reparieren. „Und das ist schon richtig alt, so von 1630/1640“, sagt er und möchte mit Niemandem tauschen, was seinen Beruf angeht. „Es ist wirklich sehr vielseitig. Man lernt viele Menschen kennen. Ich würde es immer wieder machen“, sagt Beckmann.

Geselle Moritz Voß (l.) und Axel Bayerl bei der musikalischen Verabschiedung. Quelle: Andreas Kaatz

Wie er erzählt, seien er und sein Mann Axel Bayerl, der auch in der Werkstatt mitarbeitet, gut in den Ort integriert. „Wir sind in der Feuerwehr, haben einen Kultur- und Landschaftsverein gegründet und einen Backofen auf den Dorfplatz gestellt“, sagt Beckmann. Vor wenigen Tagen erst fand wieder das Backofenfest statt. „Im Verein machen viele Leute mit. Wir sind etwa 30 Personen, alle aus dem Dorf, und wir wollen etwas bewegen, damit es kein Schlafdorf ist“, sagt er.

Zum Abschied gab es für den Landrat noch ein kleines musikalisches Ständchen. Axel Bayerl und Orgelbau-Geselle Moritz Voß spielten auf einer Orgel beziehungsweise auf der Trompete.

Von Andreas Kaatz