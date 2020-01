Sparkasse ist jetzt mit Defibrillator ausgestattet

Friesack

Ein Defibrillator kann im Ernstfall Leben retten. Seit Kurzem gibt es jetzt auch in Friesack ein Gerät, das öffentlich zugänglich ist. Amtsdirektor Christian Pust hat es im Vorraum der Sparkassenfiliale am Markt aufgehängt. Im Rathaus nebenan hätte es keinen Sinn gemacht, denn außerhalb der Öffnungszeiten kommt dort niemand heran.

Alle sind Ersthelfer

Pust hatte seit seinem Amtsantritt vor mehr als zehn Jahren dafür gesorgt, dass jeder Verwaltungsmitarbeiter Ersthelfer ist. „Und der Umgang mit dem Defibrillator ist seit fünf Jahren Bestandteil der Ersthilferausbildung, die gemeinsam mit dem ASB durchgeführt wird“, erklärt Pust.

Doch am Defibrillator selbst fehlte es bisher. So wurde für das vergangene Jahr Geld in den Haushalt eingestellt und dies schon fast wieder vergessen. Als im November die turnusmäßige Ersthelferausbildung anstand, erinnert man sich wieder daran und dann ging alles ganz schnell.

Jede Minute zählt

Pust nahm Kontakt mit Sven Scharschmidt auf, der für den Förderverein der Friesacker Feuerwehr schon einen Defibrillator besorgt hat, der nun auf einem Feuerwehrauto deponiert ist. Er wusste, worauf es dabei ankommt. Kurze Zeit darauf traf das Gerät ein.

Mit einem Defibrillator können auch Laien verhindern, dass der plötzliche Herztod einsetzt. Sie können mit dem Gerät sowie mit der Herzdruckmassage die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsfahrzeuges überbrücken und den Patienten reanimieren. Denn pro Minute, in denen nichts passiert, hat der Patient zehn Prozent weniger Überlebenschancen.

Von Andreas Kaatz