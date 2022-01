Friesack: Mit den Elefantenladys Laika und Lamara unterwegs

Friesack

Fährt man die B 5 nach Friesack und schaut in den Wald, kann man seinen Augen nicht so recht trauen. Dort haben sich am Samstag etwa 60 Schaulustige versammelt, um mit zwei Elefantenkühen spazieren zu gehen. Laika und Lamara gehören seit vielen Jahren zum Circus Renz, der wegen Corona seit dem Frühjahr 2020 in seinem Winterquartier in Friesack ausharrt. „Wir gehen mehrmals in der Woche mit den beiden spazieren. Elefanten brauchen viel Bewegung“, erklärt Sarina Renz. Um den Menschen in der Umgebung ihre Tiere zu zeigen, hat die 15-köpfige Familie zu dem Tag der offenen Tür eingeladen.

Auf dem Grundstück, das sie von ihrem Großvater geerbt hat, leben etwa vierzig Tiere: Ziegen, Kamele, Pferde, Minischweine, weiße Tauben – und die beiden Elefantenladys. Und die hört man schon von weitem trompeten. Neugierige Blicke schweifen umher. Laika und Lamara sind hier eine echte Attraktion.

Um 14 Uhr beginnt der Spaziergang mit den beiden indischen Elefantenkühen. Ihr Ziehvater lenkt sie mit einem Stab am Rüssel. Da staunen die Kinder und die anderen Gäste nicht schlecht. So nahe sind sie den eindrucksvollen Tieren noch nicht gekommen. Im gemächlichen Gleichschritt laufen die Elefanten vor. Was ihnen in den Weg kommt, wird plattgetreten. Sträucher und Äste ziehen sie ganz einfach mit ihren Rüsseln weg. „Die beiden sind von klein auf mit uns aufgewachsen“, erzählt Tourleiterin Madeleine Renz, „da war ich selbst noch gar nicht geboren, so alt sind die beiden schon“.

42 und 46 Jahre sind Laika und Lamara. Elefanten haben eine ähnliche Lebenserwartung wie Menschen. Sie werden 60 bis 70 Jahre alt. Auch vom Charakter seien sie den Menschen nicht unähnlich. „Sie sind sehr feinfühlige und neugierige Tiere. Ihre großen Augen behalten von oben die ganze Szenerie im Blick. Wenn sie sich freuen, wackeln sie mit den Ohren.“

Nur essen tun die beiden erheblich mehr als Menschen. Gibt man ihnen eine Banane, stopfen sie die innerhalb einer Sekunde mit dem Rüssel in ihren Mund und verlangen gleich nach der nächsten. Schälen ist hier überflüssig. Am Tag trinken sie jeweils bis zu 60 Liter Wasser und essen zusammen zweieinhalb Heuballen. „Frieren die hier nicht?“, fragt ein Kind und hebt dabei seine Hand. „Auch da ist der Elefant dem Menschen ähnlich, denn er hat dasselbe Kälteempfinden“, erklärt Madeleine Renz. Wenn es regnet, bleiben Laika und Lamara daher in ihrem beheizten Stall.

Für die drei Schwestern Madeleine, Sarina und Laila Renz sind die beiden Elefanten wie Geschwister. „Sie haben ganz unterschiedliche Charaktere“, erzählt Laila Renz, „Laika ist eher dickköpfig und Lamara ist ganz lieb.“ Normalerweise tourt der Zirkus in einem Rhythmus von ein bis zwei Wochen durch Deutschland. Seit Corona geht das nicht mehr. 22 Monate lebt die Familie nun schon dauerhaft mit den Tieren in Friesack. Sie haben dort ihre Wohnwagen eingerichtet, es gibt einen Willkommensstand, drumherum sind die Tiere in ihren Gehegen verteilt. „Der Zirkus ist nicht nur unser Beruf“, erzählt Laila Renz, „er ist unser gesamter Lebensinhalt.“ Der Circus Renz wurde 1842 in Berlin gegründet und wird bereits in der achten Generation geführt.

Shows finden zurzeit zwar nicht statt, fleißig geübt wird aber trotzdem. Die 20-jährige Madeleine hat erst kürzlich eine neue Reitkunst gelernt: „Wenn jemand bei uns einen Traum verfolgt, dann kann er sich den erfüllen, aber muss eben auch hart dafür arbeiten und das Geld zusammensparen“, erklärt Schwester Laila Renz. Sie selbst liebt Seil- und Luftakrobatik. Ende März soll auf dem Gelände ein Tag für Kinder stattfinden: Mit Jonglierkurs und Kinderschminken. „Wir wollen, dass die Leute zu uns kommen und Spaß haben“, so Laila Renz. Viele würden das nicht mehr verstehen.

Denn die Elefantenspaziergänge stoßen nicht nur auf positive Resonanz. Die Tierschutzorganisation PETA etwa hatte im Vorfeld ihre Bedenken geäußert. Der Spaziergang mit den Elefanten sei gefährlich, denn dressierte Wildtiere verhalten sich oft unvorhersehbar. Sie fordert, die beiden Elefantenkühe einer Auffangstation zu übergeben.

Die Vorwürfe weist der Circus Renz zurück: „Wir kennen unsere Tiere sehr gut und wissen selbst, was am besten für sie ist“, so Sarina Renz. Die Tiere brauchen ohnehin ihren Auslauf, da sei ein Spaziergang genau das Richtige. Das Veterinäramt komme zudem regelmäßig. Auch ein Elefantenspezialist untersuche die Tiere einmal im Monat zur Kontrolle. Es sei noch nie vorgekommen, dass ein Tier des Zirkus schwer krank wurde. „Unser Circus ist wie ein ewiger Kreislauf. Schon unsere Urgroßeltern haben schwierige Zeiten durchgemacht“, erzählt Laila Renz, „bevor es unseren Tieren schlechtgeht, würden wir selbst lieber zurückstecken.“

Gemächlich laufen Laika und Lamara wieder zum Zirkusvorplatz. Hinter ihnen die Gäste, die immer noch begeistert sind. Im Anschluss gibt es noch ein Fotoshooting mit den Elefantenladys – dann geht es zurück in den Stall.

Wer der Familie Renz etwas spenden will, kann sich unter der Telefonnummer 0157/34 25 26 14 melden.

Von Franziska von Werder