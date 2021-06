Friesack

Dass sich das mal so entwickelt, hätten Günter und Eva Kirchert auch nicht gedacht. An ihrem Grundstück mitten in der Stadt haben nämlich Rauchschwalben Gefallen gefunden – und das schon seit Jahrzehnten. „Wann es genau losgegangen ist, daran können wir uns gar nicht mehr erinnern. Bestimmt schon in der 70er-Jahren. Und es wurden von Jahr zu Jahr immer mehr“, sagt Günter Kirchert.

Diesmal sind es 15 Schwalbenpaare. Und die brüten nicht einfach so unter dem Dachvorsprung wie es etwa an Scheunen üblicherweise der Fall ist. Nein, bei den Kircherts stehen ihnen zwei permanent zugängliche und luftige Räume zur Verfügung. Der eine ist mit historischem Werkzeug ausgestattet, der andere mit Bildern und Keramik. Alles Gegenstände, die Günter Kirchert im Laufe der Jahrzehnte zusammengetragen hat. Und auf denen bauen sie regelmäßig ihre Nester.

Brüten auf der Keramik

So befinden sich diese unter anderem auf Bilderrahmen, auf einem Joch, auf einer Bäckerschaufel oder auf und in Keramikgefäßen. Und je nachdem, welchem Raum die Tiere den Vorzug geben, unterscheidet Kirchert nach Handwerker- und Künstlerschwalben.

„Es ist schon manchmal kurios, wo sie überall ihre Nester bauen.“ In diesem Jahr hat er ihnen auch noch ein paar Nisthilfen in Form von Leisten gebaut. Und so herrscht manchmal reger Flugverkehr in den Räumen, der vor allem dann extrem sein wird, wenn bald auch die Jungtiere ihre akrobatischen Übungen zeigen.

Regelmäßig wird sauber gemacht

Dass es am Boden ziemlich dreckig aussieht, alle zwei Tage die Fliesen gereinigt und auch die Fenster oft geputzt werden müssen, stört die Kircherts überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie verzeihen gerne. „Da bewundere ich manchmal meine Frau. Gerade ist ein Fenster geputzt und kurz darauf ist es wieder schmutzig. Aber es sind eben unsere Glücksbringer“, sagt Günter Kirchert.

Damit sie sich besonders wohlfühlen, unterstützt er sie beim Nestbau mit Material. „Wir stellen dann eine Schale mit feuchter Erde in den Raum“, sagt er. Mit ihrem Speichel und anderen Materialien errichten die gefiederten Gäste anschließend ihre Behausung. Auch wenn noch leere Nester da sind, werden manchmal trotzdem neue gebaut.

Man darf nichts auflassen

Das Zusammenleben ist dann auch besonders. „Als wir das Fenster offen hatten, war ganz schnell ein Schwalbenpärchen im Schlafzimmer und suchte einen Platz zum Bauen.“ Das wurde ihnen „ausgeredet“. „Aber sie haben natürlich beim Abflug gleich noch etwas hinterlassen“, so Kirchert schmunzelnd. Auch im Treppenhaus wurden die neugierigen Tiere schon gesichtet sowie im Büro. „Man darf nichts auflassen.“

Zweimal im Jahr brüten die Schwalben bei den Kircherts. „Aber wir hatten auch schon Fälle, bei denen einige Paare das dritte Mal gebrütet haben.“ Im Durchschnitt werden pro Nest vier Jungtiere flügge. Und 2020 waren es besonders viele, Kirchert spricht von einem Rekordjahr: 85 Jungvögel zählte er. Im Jahr davor waren es 48.

Sorgen gemacht

Und wenn man so eng mit diesen Untermietern verbunden ist, dann macht man sich auch Sorgen, wenn sie auf sich warten lassen. 2020 und 2019 waren die ersten Vögel am 8. und 7. April da. In diesem Jahr dauerte es länger. „Da wird man unruhig“, sagt Kirchert, der auch Vorsitzender des Heimatvereins in Friesack ist.

Denn man höre viel davon, dass auf den Zugrouten übers Mittelmeer auf Vögel geschossen wird. Vor vier Wochen haben sie dann aber angefangen, ihre Nester in Friesack zu bauen. Und weil es so viele sind, vermutet der Hausherr, dass mittlerweile auch in Friesack geborene Vögel dort ihre Nester bauen.

Wer am Haus der Kircherts vorbei geht, wird seit ein paar Monaten darüber informiert, dass Schwalben willkommen sind. Eine entsprechende Plakette des Naturschutzbundes (Nabu) ist dort angebracht. Die Familie hatte sich darum beworben und freut sich nun, dass ihr Einsatz für die Rauchschwalben auf diese Weise gewürdigt wird.

Von Andreas Kaatz