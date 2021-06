Friesack

Nach Monaten der großen Corona-Leere ist an diesem Wochenende auf der Freilichtbühne in der Fliederstadt endlich wieder etwas los. Die Friesacker Firma Armageddon Sound Works lädt in Zusammenarbeit mit Goldstaub Barcatering aus Potsdam für Freitag, 18. Juni, und Sonnabend, 19. Juni, zu Rummel und Disco-Musik an die Vietznitzer Straße ein. Beginn des bunten Jahrmarkttreibens ist am Freitag um 15 Uhr und am Sonnabend um 12 Uhr.

„Ich bin richtig froh, dass es endlich wieder mit Veranstaltungen losgeht“, sagt Armageddon-Chef Kristian Wendland. „Ich habe uns in den vergangenen Monaten mit allen möglichen Dingen über Wasser gehalten.“ So wurden statt Bühnen etwa Baustellenschilder errichtet oder Traversen in einen Tiefkühltransporter eingebaut.

Es ging Schlag auf Schlag

Die Sehnsucht, endlich das zu tun, wofür die Firma gegründet worden ist, war groß. „Wir hatten die Lockerungen gesehen und dachten, das klingt machbar. Wir stellten einen Antrag auf Genehmigung beim Amt und dann ging es Schlag auf Schlag“, sagt Wendland.

Innerhalb von zweieinhalb Wochen wurde die Veranstaltung aus dem Boden gestampft. „Nico Nachtigall, ein guter Freund, der einen Schaustellerbetrieb hat, war Feuer und Flamme.“ Und so werden die Friesacker und alle weiteren Gäste unter anderem mit dem Autoscooter und dem Kettenkarussell fahren können. Es gibt eine Schiffsschaukel und ein Kinderkarussell.

Endlich wieder Autoscooter

„Es ist seit zehn Jahren das erste Mal, dass wir hier einen Autoscooter haben“, sagt Wendland. Das letzte Mal konnte man auf dem Fliederfest damit fahren. Außerdem gibt es Süßigkeiten in allen Variationen – von Zuckerwatte bis zu kandierten Früchten. Abends sind Cocktails angesagt.

Der Eintritt am Tage ist frei. Für den Tanz mit DJ, der jeweils um 19 Uhr beginnt, kostet der Eintritt 5 Euro pro Person. Es wird jeweils bis 1 Uhr morgens gehen.

Die Vorlage von Negativtests, wie anfangs noch geplant, ist jetzt nicht mehr nötig. „Allerdings müssen die Gäste am Eingang einen Zettel für die Kontaktnachverfolgung ausfüllen“, sagt Kristian Wendland. Maskenpflicht besteht auf jeden Fall auf der Toilette sowie dort, wo Gedränge herrschen könnte, wie etwa an der Essen- und Getränkeausgabe.

