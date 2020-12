Briesen

„Wir stellen die Uhr danach. Jeden Tag um 5.38 Uhr ist die MAZ im Briefkasten“, sagt Albert Hilbers, der seit 16 Jahren in Briesen lebt. Dann nimmt sich der 91-Jährige sofort den lokalen Teil vor und schaut erst einmal nach Artikeln über die Land- und Forstwirtschaft. Denn er besitzt einen Wald in der Gegend.

Dafür, dass die Zeitung immer pünktlich um diese Zeit im Briefkasten ist, sorgt Renate Kummer. Seit nunmehr 30 Jahren ist sie ganz offiziell MAZ-Zustellerin und bringt den Abonnenten in der Friesacker Siedlung Briesen die neuesten Nachrichten aus der Umgebung und der Welt ins Haus. „Fünf nach halb sechs fahre ich immer los“, sagt die 69-Jährige, die mit dem Fahrrad unterwegs ist, bei Wind und Wetter.

Sie steht morgens gerne auf

Eine Vertretung brauchte sie nur selten, Urlaub gemacht hat sie nie. „Nur einmal, als ich mir den Knöchel gebrochen habe, da hat mein Mann die Zeitung ausgefahren.“ Trotzdem war auch sie in der Zeit des Öfteren mit dem Gips unterwegs zu den Briefkästen. Und Schnupfen oder eine Erkältung sind für sie sowieso kein Grund gewesen, die Zeitung nicht auszufahren.

Morgens aus dem Bett zu kommen, damit hatte sie auch nie Probleme. In aller Frühe treffe sie oftmals mehr Menschen, als sonst am Tage, sagt Renate Kummer. Beispielsweise, wenn die Leute die Mülltonnen rausstellen oder aber sich auf den Weg zur Arbeit machen. „Und ich stehe ja sowieso immer früh auf, denn ich wasche so gerne ab. Früh um sechs Uhr ist es dafür am schönsten. Da kommen die Glückshormone, habe ich mal gehört“, sagt sie und lacht. „Meine Kinder wollten mir mal einen Geschirrspüler schenken. Da habe ich gesagt, den brauche ich nicht.“

Und so einiges hat die Briesenerin auch schon erlebt, wenn sie morgens mit der MAZ unterwegs war. „Einmal wollte ich aus dem Haus gehen, da stand plötzlich auf der anderen Seite des Weges ein großer Hirsch unter dem Kastanienbaum.“ Da habe sie sich schon erschrocken, aber das Tier sei dann irgendwann abgetrabt.

Der Fuchs begleitete sie oft

Oder die Erlebnisse mit dem Fuchs. Der war von einem Nachbarn großgezogen worden. „Der Fuchs ist an vielen Tagen mitgegangen, und er hat sich auch mit meinem Hund Charlie vertragen. Charlie war mein treuer Begleiter.“ Vor Kurzem ist der Vierbeiner jedoch verstorben.

Ansonsten hatte sie mit den Hunden der Dorfbewohner gute Erfahrungen gemacht. Gebissen wurde sie nie, einer stibitzte ihr aber mal einen Handschuh.

In Briesen aufgewachsen

Renate Kummer ist in Friesack geboren, hat aber schon immer in Briesen gelebt. „Ich hätte mir nie was anderes vorstellen können“, sagt sie. Sie wohnt mit ihrem Mann im ehemaligen 1904 erbauten Forsthaus des Ortes. Aufgewachsen ist sie jedoch im damaligen Schloss, das 1961 abgerissen wurde. Als Kind hatte sie eine aufregende Zeit. „Wir haben öfter nach dem Schatz gesucht, denn die Bredows da vergraben haben sollen“, erinnert sie sich.

„Wir waren damals acht Geschwister, ich hatte sechs Brüder“, sagt sie. Für sie sei die Familie bis heute das Wichtigste. Selber hat sie zwei leibliche Kinder, aber sie hat auch Pflegekinder großgezogen. Stolz ist sie auf die Enkel. „Das einzige, was mich stört ist, dass die Kinder soweit weggezogen sind.“

Bald ist Goldene Hochzeit

Übernächstes Jahr feiert sie aber Goldene Hochzeit, was ihr so mancher gar nicht zugetraut hätte, denn es ging damals alles ganz schnell. „Am 26. Juli 1971 habe ich meinen Mann kennengelernt, Anfang Oktober waren wir verlobt und im März 1972 haben wir schon geheiratet“, weiß sie noch ganz genau.

Mit Daten kennt sich Renate Kummer ohnehin aus. Von gut 200 Menschen hat sie den Geburtstag im Kopf. „Ich weiß, wann die Radiomoderaten Geburtstag haben und auch der neue US-Präsident“, sagt die gelernte Rinderzüchterin, die ab 1970 im Chemiefaserwerk in Premnitz gearbeitet hatte.

Zehn Jahre lang war sie zudem nach der Wende in der Kooperationsschule Friesack tätig, hat dort unter anderem den Schulgartenunterricht bestritten – und vorher morgens immer die Zeitung ausgetragen. Früher waren es so 14 Exemplare, die sie verteilt hat. Jetzt sind es nur noch vier.

Kreuzworträtsel zum Schluss

Zu ihren Abnehmern gehört auch ihre Schwester Christine Barz. Die wartet schon immer am Zaun, bekommt die Zeitung gleich in die Hand. „Ich erhalte die MAZ fast ununterbrochen 40 Jahre. Wenn ich sie durchgelesen habe, kommt das Kreuzworträtsel an die Reihe.“

Auch Falk-Thilo Ferse ist Abonnent. Seit 2009 hatte die Familie ein Wochenendgrundstück, dann wurde dort gebaut. „2017 sind wir von Berlin nach Briesen umgezogen. Mich interessiert an der MAZ vor allem der Regionalteil.“ Er möchte seinen Kindern auch etwas vorleben, indem er die Zeitung abonniert. „Man muss sich heutzutage auch mal die Zeit nehmen, etwas zu lesen.“

Eigentlich trägt Renate Kummer schon seit Ende der 80er-Jahre die Zeitung und auch Post in Briesen aus. Das hatte sie damals von ihrem verstorbenen Nachbarn, Opa Schreiber, übernommen. „So lange es geht, werde ich es weiter machen“, sagt sie. Selber interessiert sie sich sehr für Artikel über die Formel 1. „Das ist meine Welt.“

Von Andreas Kaatz