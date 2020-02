Siegerentwurf für neuen Hort wurde gekürt

Friesack

Zwölf Teilnehmer haben sich am Architektenwettbewerb zum geplanten Neubau des Hortes in Friesack beteiligt. Am Ende kürte die Jury das Büro Frölichschreiber Architekten aus Berlin, das gemeinsam mit dem Büro hutterreimann Landschaftsarchitektur aus Berlin angetreten war, zum Sieger. Die Jury empfahl der Stadt, den Wettbewerbssieger mit der weiteren Planung des Hortes zu beauftragen.

Schon seit Längerem steht fest, dass sich Friesack Gedanken machen muss wegen seiner Hortplätze. Denn die in der Kooperationsschule genutzten Räume werden bald nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Schule benötigt sie aufgrund des höheren Bedarfes in Zukunft für den Unterricht. Somit fiel die Entscheidung, einen Neubau neben der Kita „Sonnenschein“ zu errichten.

Platz für 110 Hortkinder

Das neue Gebäude soll künftig 110 Hort- und 40 Kindergartenkinder aufnehmen. Das Raumprogramm umfasst neben den Gruppenräumen eine Aula/Speisesaal, einen Ruhe- und Bewegungsraum, Räume für Musik, Rollenspiel und kreative Betätigung sowie Erzieher-, Lehrmittel- und Hauswirtschaftsräume. Sanitärtechnische Anlagen gehören ebenfalls dazu.

Wie die Amtsverwaltung mitteilt, war der Wettbewerb als einphasiger Realisierungswettbewerb mit vorgeschaltetem Bewerbungsverfahren europaweit ausgelobt und für Architekten und bauvorlageberechtige Ingenieure – bindend mit einem Landschaftsarchitekten – ausgeschrieben worden.

Neun Entwürfe gingen ein

Daraufhin bewarben sich zwölf Architektur- und Landschaftsplanungsbüros. Die Durchführung des gesamten Wettbewerbsverfahrens hatte die EWS Stadtsanierungsgesellschaft mbH Berlin in ihrer Hand.

Auf Grundlage von jeweils drei Referenzentwürfen mit vergleichbaren Planungsaufgaben der Büros aus früheren Jahren wurden sechs Büros ausgewählt, die am Wettbewerb teilnahmen. Zudem benannte die Stadt vier weitere Büros, die ebenfalls aufgefordert wurden, am Wettbewerb „Umbau Kita und Neubau Nachbarschaftshaus“ teilzunehmen. Bis zum Termin am 20. Januar gingen neun Entwürfe ein.

Sieger einstimmig gekürt

Schließlich tagte die Jury acht Stunden lang im Feuerwehrgerätehaus in Friesack, um die Siegerentwürfe auszuwählen. Den Vorsitz hatte der Architekt Dipl.-Ing. Arthur Numrich. Neben drei weiteren Architekten als Fachpreisrichter nahmen daran als Sachpreisrichter Christoph Köpernick (Bürgermeister Stadt Friesack), Marcel Adlung (Bauverwaltung Amt Friesack) und Christian Pust (Amtsdirektor) teil.

Der Wettbewerbssieger wurde letztlich einstimmig beschlossen. Zudem fiel die Entscheidung, nicht die Plätze 1 bis 3 zu vergeben, sondern stattdessen zwei zweite Plätze und dafür keinen dritten Platz. Die beiden Preise hinter dem Sieger gingen an kleyer.koblitz.letzel.freivogel aus Berlin mit KUULA Landschaftsarchitekten aus Berlin sowie an Gutheil Kuhn Architekten aus Potsdam mit Marcel Adam Landschaftsarchitekten aus Potsdam.

Ausstellung ab Freitag

Die Siegerentwürfe sowie auch alle anderen eingegangenen Entwürfe werden ab kommenden Freitag, dem 28. Februar, im Rathaus der Stadt Friesack ausgestellt. Die Ausstellung wird an diesem Tag um 10 Uhr unter Anwesenheit der Preisträger eröffnet. Interessierte Bürger sind zu dieser Eröffnung eingeladen.

Von Andreas Kaatz