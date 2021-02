Friesack

Verbände wechseln, Insulin spritzen, Tabletten geben oder Kompressionsstrümpfe anziehen. Die Mitarbeiterinnen der Sozialstation Friesack sorgen tagtäglich dafür, dass sich ihre Kunden wohlfühlen – ältere Menschen, die die unterschiedlichsten Pflegedienstleistungen in Anspruch nehmen. 120 Männer und Frauen sind es allein im Bereich der Friesacker Sozialstation, die auf diese Weise versorgt werden, weitere 90 im Paulinenauer Bereich.

30 Jahre ist es jetzt her, dass die Sozialstation Friesack eröffnet wurde. Neun Kolleginnen waren es zu Beginn – für 25 Kunden. Mit dabei auch Andrea Behrendt-Siemenowski. Die 55-Jährige kann sich noch gut an den 1. Februar 1991 erinnern. Angefangen hatte sie damals als Pflegedienstleiterin, heute ist sie die Chefin der Friesacker Niederlassung der Gemeinschaftswerke Wohnen und Pflege GmbH.

Früher war sie Gemeindeschwester

Für sie war die neue Arbeit damals überhaupt nicht neu. Sie kannte die Menschen, die ihr anvertraut waren, von ihrer bisherigen Tätigkeit. „Ich bin gelernte Krankenschwester und arbeitete anfangs im Krankenhaus Kyritz. Später nahm ich die Stelle der Gemeindeschwester in Wutzetz und Zootzen-Damm an“, sagt die 55-Jährige, die fortan mit der Schwalbe zu Hausbesuchen fuhr. „Ich liebe den ländlichen Bereich. Die Arbeit war sehr abwechslungsreich und hat mir Spaß gemacht.“ Noch heute gibt es viele, die in ihrem Impfausweis die Unterschrift von Schwester Andrea zu stehen haben.

Einen ähnlichen Werdegang hatte Marita Elke. Sie kam am 1. Mai 1991 hinzu und ist ebenfalls gelernte Krankenschwester, arbeitete in Nauen. Als in Paulinenaue 1986 eine Gemeindeschwester gesucht wurde, erklärte sie sich bereit und bezog ihr Domizil im Landambulatorium. „Ich bin immer gerne zu den Menschen gefahren.“ Heute ist die 57-Jährige Pflegedienstleiterin.

Gemeinschaftswerk gegründet

„Als die Wende kam, lagen die alten Strukturen darnieder. Die Gemeindeschwestern wurden gekündigt“, blickt Andrea Behrendt-Siemenowski zurück. Dann wurde der Verein Gemeinschaftswerk Soziale Dienste Nauen gegründet unter Leitung von Cornelia Ortelbach.

„Die Aufgabe bestand darin, ambulante Pflegedienste aufzubauen“, erinnert sie sich. Der erste fing im Januar in Falkensee an, der zweite in Friesack. „Ziel war es von Beginn an, dass die Menschen zu Hause bleiben können.“ Der Pflegedienst sollte ortsnah sein, fast alle Mitarbeiterinnen waren anfangs ehemalige Gemeindeschwestern.

Neues Objekt entstand

Seither ging es für die Friesacker Niederlassung, die von Beginn an über eine Begegnungsstätte verfügte, kontinuierlich voran. Anfangs befand sich der Sitz in der Nauener Straße. Dann entstand in Zusammenarbeit mit der damaligen Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft das Objekt in der Poststraße, das 1997 eröffnet wurde.

Doch damit nicht genug. 2004 kam die Tagespflege „Am Garten“ hinzu. „Wir haben uns den Bedürfnissen der Menschen angepasst. Die Angehörigen sollten entlastet werden. Überhaupt haben wir unsere Projekte immer dem Bedarf entsprechend entwickelt und Schritt für Schritt realisiert“, so die Leiterin.

So entstand 2009 erstmals die Idee, eine Wohngemeinschaft zu initiieren, wo die Menschen selbstbestimmt leben können. „Ab 2011 hatten wir das Service-Wohnen am Markt mit 17 Wohnungen. Schon da wollten wir eine Wohngemeinschaft einrichten. Das ging aber aufgrund der Gesetzmäßigkeiten noch nicht“, sagt Andrea Behrendt-Siemenowski.

Dann doch eine Wohngemeinschaft

2016 schließlich wurde der Wunsch nach einer Wohngemeinschaft Realität – für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Dazu entstand ein Neubau in der Wasserstraße „mit geteilter Verantwortung mit den Angehörigen. Wir haben einen Riesenbedarf mit Warteliste“.

Aber auch in Paulinenaue musste gehandelt werden. Dort entstand eine Tagespflege in einem sanierten Kuhstall, ebenso wie mehrere Appartements. Ab 1. April wird das Engagement im Ort erweitert. „Wir wurden von den Brüdern Kunkel angesprochen, ob wir die Vermietung im Schloss übernehmen können. Und wir werden den Menschen vor Ort auch Pflege anbieten.“

Das nächste Projekt soll die Begegnungsstätte am Markt in Friesack werden, einschließlich vier Wohnungen, sagt Andrea Behrendt-Siemenowski, die sich sowohl bei den Kunden bedankt für das Vertrauen in den 30 Jahren als auch bei den 120 Mitarbeitern, die trotz Pandemie gute Arbeit leisten.

Von Andreas Kaatz