Die Elefantenkühe Laika und Limara gehören seit vielen Jahren zum Circus Renz Berlin, der wegen Corona seit dem Frühjahr 2020 in seinem Winterquartier in Friesack festsitzt. Für Interessierte bietet der Zirkus nun an, am Wochenende 15./16. Januar an einem Spaziergang mit den beiden Tieren durch den Friesacker Wald teilzunehmen.