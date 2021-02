Friesack

Der Hauptausschuss soll am 22. Februar in Form einer Präsenzsitzung tagen. Das hat die Mehrheit der Mitglieder bestimmt – zum Missfallen des ehrenamtlichen Bürgermeisters Christoph Köpernick (BfB). Das machte er jetzt in einer Pressemitteilung deutlich. Er spricht sich angesichts des Pandemiegeschehens für Videositzungen aus.

„Kita-Eltern sind zur Hausbetreuung aufgerufen, Schüler müssen zu Hause allein vor dem Computer lernen und Omis warten verzweifelt auf einen Impftermin. Aber privilegierte Erwachsene wollen sich treffen, obwohl sie genauso gut telefonieren oder eine Videokonferenz machen können? Nein, dafür möchte ich während dem Hardcore-Lockdown nicht die Verantwortung übernehmen“, stellte er klar.

Will die Sitzung trotzdem leiten

Das heißt: Köpernick will nicht selber zur Hauptausschusssitzung einladen, jedoch: Wenn sie stattfindet, dann will er sie trotzdem leiten. „Für mich ist das ok. Mir persönlich reicht ein optimiertes Hygienekonzept und mit meiner FFP2-Maske fühle ich mich sicher. Ob wir damit ein Vorbild für die Pandemie-geplagten Friesacker sind, die Zuhause hocken müssen, ist eine andere Frage“, sagte er.

Einladen soll nun sein Stellvertreter Lothar Schneider (SPD). Der sieht die Durchführung einer Präsenzsitzung durchaus als vertretbar an. „Aufgrund der vielen Themen und weil viele Tagesordnungspunkte bei einer Videokonferenz nicht ausreichend darstellbar wären, habe ich mich entschlossen, eine Präsenzsitzung durchzuführen“, sagt Schneider. Wegen der vielen Tagesordnungspunkte wurde vorsichtshalber ein zweiter Termin für den Tag danach festgesetzt.

Hygienekonzept gut umsetzbar

Nach Schneiders Ansicht sei das Hygienekonzept in der großen Kulturscheune gut umsetzbar. So werden die Teilnehmer – drei Stadtverordnete, der Bürgermeister und der Amtsdirektor – sowie die Bürger mit zwei Meter Abstand sitzen. Es bestehe Maskenpflicht und alle 20 bis 30 Minuten soll eine Querlüftung erfolgen. „Damit wollen wir den Corona-Richtlinien des Landes und des Landkreises entsprechen.“

Wenn er selber die Sitzung nicht leiten sollte, so werde er aber auf jeden Fall anwesend sein, so Schneider. „Ich habe mit so vielen Friesackern gesprochen. Denen ist es egal, in welcher Form die Sitzung stattfindet, Hauptsache, es kommt etwas für Friesack dabei heraus“, sagt er. Denn einige Themen konnten bisher wegen Corona nicht behandelt werden.

Wie Amtsdirektor Christian Pust sagte, sei man bei mehr als 20 Tagesordnungspunkten. So gehe es um fünf neue Photovoltaikanlagen.

Voraussetzungen fehlen

Hauptausschussmitglied Axel Niedermeyer (FDP), der sich ebenso wie Axel Himburg und Andreas Karle für die Präsenzsitzung ausgesprochen hatte, sieht aus technischen Gründen derzeit keine Möglichkeit, eine Videositzung durchzuführen. Wie sich kürzlich bei einer Beratung gezeigt habe, würden auch einige Stadtverordnete nicht über technische Voraussetzungen verfügen. Wie es bei den Bürgern aussieht, könne er nicht sagen und sieht somit die Öffentlichkeit der Sitzung gefährdet. Zudem wies Niedermeyer darauf hin, dass die Infektionszahlen deutlich niedriger seien als noch im Dezember.

Zum Verhalten des Bürgermeisters wollte er sich nicht äußern. „Wir als Abgeordnete haben es nicht nötig, einen öffentlichen Machtkampf mit dem Bürgermeister auszutragen.“

