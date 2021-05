Friesack

Endlich hat sie wieder jemanden, mit dem sie regelmäßig reden kann. Eine ältere Einwohnerin aus dem Amt Friesack war unlängst an einem Punkt angekommen, an dem sie nicht mehr so recht weiter wusste. Sie war einsam und verzweifelt.

Da entdeckte eine Bekannte von ihr einen Flyer, auf dem der Verein „Entwicklung durch Engagement“ (EdE) aus Zootzen-Damm Hilfe anbot. Seither telefoniert sie jeden Tag, schüttet ihr Herz aus. „Es hilft ihr, dass sie jemanden hat, mit dem sie reden kann“, sagt Dagmar Möller, EdE-Vorsitzende.

Der Verein bietet seit einigen Wochen so genannte alltagsunterstützende Angebote an. „Wir sind jetzt Partner der Pflegekassen, die die Angebote finanzieren“, so Dagmar Möller, die vor ein paar Jahren eine Qualifizierung zur Fachwirtin im Gesundheit- und Sozialwesen absolviert hat. „Wir machen Angebote für Erwachsene zur stundenweisen Betreuung“, sagt sie. Insbesondere gehe es um Menschen, die von Angehörigen gepflegt werden.

Begleitung zum Arzt

„Wir kümmern uns zum einen um Personen, die alleine sind, aber es geht uns andererseits auch darum, die Angehörigen zu entlasten“, sagt die Vorsitzende von EdE. Und dies geschehe auf unterschiedliche Weise. So werden Pflegebedürftige zum Arzt oder zur Physiotherapie begleitet, die ehrenamtlichen Mitarbeiter von EdE bereiten Essen zu, sind bei Spaziergängen dabei oder helfen bei der Reinigung der Wohnung.

Einem Bewohner konnte kürzlich ein Elektroscooter vermittelt werden, mit dem er jetzt in seinem Garten umher fährt und damit wieder mobiler ist. „Wir wollen immer auch schauen, wie wir den Hilfebedürftigen die Situation so gut wie möglich erleichtern können, denn wir sind auch Lösungsfinder. Wir möchten für die Menschen das Beste herausfinden“, sagt Dagmar Möller.

Corona erschwert die Arbeit

Sie freut sich, dass erste Klienten bereits auf sie und den Verein zugekommen sind und würde sich wünschen, dass sich dies fortsetzt. Doch Corona erschwert auch ihrem Verein die Arbeit. Dabei könne sich jeder, der Hilfe in Anspruch nehmen möchte, gerne bei ihr melden. „Wir schenken den Angehörigen Zeit und bieten den Pflegebedürftigen soziale Kontakte“, wirbt sie. Am Anfang stehe immer ein Kennenlern-Termin.

Viele hätten aber oft noch Angst, dass sie die Leistungen nicht finanzieren können, weiß die Vereinschefin aus Erfahrung. Doch dies sei unbegründet. Wer eine Pflegestufe hat, könne eine bestimmte Summe beantragen. „Viel Geld für alltagsunterstützende Angebote wird aber gar nicht abgerufen“, weiß sie.

Vieles macht und organisiert Dagmar Möller selbst. Unterstützt wird sie dabei derzeit von vier ehrenamtlichen Personen, die auch zu den Pflegebedürftigen nach Hause gehen und dafür eine Aufwandsentschädigung bekommen. Auf Dauer möchte sie allerdings für das Projekt „Alltagsunterstützende Angebote“ mit Hilfe des Landkreises feste Strukturen etablieren.

Kooperation angestrebt

Denn die Ehrenamtlichen sind häufig noch im Arbeitsprozess und können dem Verein EdE nur in ihrer Freizeit zur Verfügung stehen. „Wir suchen darüber hinaus auch die Kooperation mit Pflegestützpunkten“, sagt Dagmar Möller, die zudem gerne einen Pflegestammtisch in Friesack etablieren würde.

Mit zwei Firmen gebe es jetzt auch Kooperationen, berichtet sie. So können über eine von ihnen Hilfsmittel wie beispielsweise Dusch-Stühle bezogen werden. Eine weitere Firma baut bei Bedarf Wohnungen barrierefrei um und verbreitert dazu etwa Türen oder installiert Rampen.

Ideen sind schon da

Nun hofft Dagmar Möller, dass Corona bald Geschichte ist. Denn sie hat schon einige Ideen, wie man noch mehr Freude in das Leben der Pflegebedürftigen bringen kann. So möchte sie auch Gruppenausflüge in die Region machen, gerne mit Picknickkorb. Neben gemeinsamem Kaffeetrinken sind zudem Bastelkurse geplant oder Bewegungsangebote im Freien.

„Und eventuell gibt es auch einen gemeinsamen Mittagstisch. Das alles schafft Möglichkeiten, sich zu begegnen. Denn, wenn die Menschen soziale Kontakte haben, dann geht es ihnen auch besser“, weiß Dagmar Möller.

Kontakt über den Verein EdE unter 033235/243975.

