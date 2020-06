„Wir haben viel Geld in die Modernisierung alter Bausubstanz gesteckt“

Friesack

Zu einer Zeit, als die Wohnungsbaugesellschaft Friesack (WGF) finanziell am Boden lag, wurde Andreas Ackermann am 1. Mai 2013 zum neuen Geschäftsführer berufen. Seine Aufgabe: die Insolvenz abwenden und das Unternehmen stabilisieren. Das gelang unter anderem mit Hilfe einer Sanierungsvereinbarung, die mit der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) abgeschlossen wurde. Zum 31. Juli dieses Jahres geht Andreas Ackermann (65) in den Ruhestand. Die MAZ sprach mit ihm über die zurück liegenden Jahre.

Herr Ackermann, Sie haben in Friesack eine erfolgreiche Zeit hinter sich. Ihr Entschluss aufzuhören, ist unumstößlich?

Andreas Ackermann: Ich werde ungefähr fünfmal am Tag gefragt, ob ich nicht weiter machen kann und warum ich aufhören will. Aber es ist doch eine sehr zeitaufwendige Tätigkeit. Und nicht zuletzt hat auch meine Frau gesagt, dass wir uns noch gemeinsam ein paar schöne Tage machen wollen.

Haben sich ihre Erwartungen erfüllt, die Sie damals an die neue Arbeit hatten?

Auf jeden Fall. Zuletzt war ich Vorstand bei der Werderaner Wohnungsbaugenossenschaft Havelblick, die gesund war und bei der es nur noch darum ging, wie hoch der Rasen steht. So hatte es mich gereizt, in Friesack etwas zu bewegen. Ich wollte zeigen, dass ich aus einer Gesellschaft, die am Boden liegt, etwas herauszuholen und Ergebnisse erzielen kann. Und das ist gelungen.

Wie sieht es jetzt aus?

Der erste Jahresabschluss für 2012 wies noch einen Verlust von vier Millionen Euro aus. Danach ging es mit Hilfe des Sanierungskonzeptes bergauf. Die WGF ist jetzt wirtschaftlich stabil. Wenn es bis 2023 so weiter geht, der vermietbare Bestand voll belegt ist und ein jährlicher Gewinn von um die 200 000 Euro erzielt wird, dann ist das Ziel des Sanierungskonzeptes erreicht.

Wie konnte die Kehrtwende letztlich gelingen?

Über das Sanierungskonzept hinaus haben wir die Kosten Schritt für Schritt gesenkt. Beispielsweise wurden die Heizungen im Sonnenweg, in der Pappelallee und in der Gartenstraße erneuert, so dass die Instandsetzungsaufwendungen immer mehr reduziert werden konnten. Das gilt auch für den Abwasserbereich.

Aber Sie haben auch zielgerichtet investiert…

Ja, als ich hergekommen war, da standen im 1993 errichteten Wohngebiet Wiesengrund insbesondere die großen der insgesamt 72 Wohnungen leer. Jetzt ist das Gebiet voll vermietet. Gelungen ist dies mit der Sanierung der Fassaden und Treppenhäuser sowie der Abwasserleitungen im Kellerbereich. Neu gestaltet wurden zudem die Spielplätze. Letztlich konnte auf diese Weise das Image des Gebietes aufgewertet werden. Die Mieter haben das sehr positiv aufgefasst.

Haben Sie in dieser Richtung noch mehr tun können?

Es wurde auch viel Geld in die Modernisierung alter Bausubstanz gesteckt wie in der Markt- und in der Nauener Straße. Der Umbau der Berliner Straße 10 mit sechs Wohnungen soll Ende 2021 abgeschlossen sein. Auf diese Weise können auch künftig „Leuchttürme“ entstehen, indem Gebäude, die noch gut sind, mit Krediten aufgewertet werden. Neubauten zu errichten, sehe ich indes auch nach 2023 als nicht sinnvoll an.

Was hat nicht so geklappt?

Gern hätte ich das Stellplatzproblem im Bereich der Sozialstation in der Poststraße gelöst. Aber es ist objektiv nicht zu lösen, weil der Platz für die vielen Autos nicht vorhanden ist. Und es wäre schön gewesen, an den Plattenbauten in der Bezirksstraße in Zootzen Balkone anzubauen. Doch dann müsste man auch die Fassade machen. Beides zusammen ist jedoch wirtschaftlich nicht darstellbar.

Was sollte die neue Person auf dem Posten des Geschäftsführers der WGF aus ihrer Sicht neben dem grundsätzlichen Fachwissen noch mitbringen?

Er oder sie sollte auch praktisch veranlagt sein. Wegen einer kaputten Glühlampe rufe ich nicht extra den Elektriker an, sondern wechsle sie selber aus. Und fehlt Wasser in der Heizung, fülle ich sie auf. Wenn der Hausmeister erkrankt ist, dann schaue ich auch, was ich selber reparieren kann.

Was wünschen Sie sich für die WGF in Zukunft?

Ich wünsche mir, dass die WGF einen fähigen Geschäftsführer bekommt und dass die Politik der Entwicklung der WGF weiterhin wohlwollend gegenüber steht. Transparenz ist das A und O. Die bisherige Zusammenarbeit mit den Stadtverordneten empfinde ich als gut.

Liegt Ihnen noch etwas am Herzen?

Dass mehr Leute in dem mit viel Engagement betriebenen Lebensmittelgeschäft in Wagenitz ihren Einkauf erledigen, statt dafür nach Nauen, Rathenow oder Kyritz zu fahren. Denn der Umsatz ist nicht so, wie er sein müsste, damit man davon gut leben kann. Schließlich ist es nicht nur eine Verkaufsstelle, sondern auch ein Kommunikationsmittelpunkt. Und es wäre aus meiner Sicht schade, wenn der Laden irgendwann aus wirtschaftlichen Gründen schließen müsste.

Von Andreas Kaatz