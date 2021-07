Friesack: Wegen Corona gibt es nur ein Schützenfest light

Friesack

Zwar hat Corona auch Auswirkungen auf die Schützengilde zu Friesack 1830 e.V., aber Vorsitzender Thomas Oppermann ist trotzdem nicht unzufrieden. „Corona hat uns nicht ganz so doll getroffen. Wir konnten aufgrund der baulichen Gegebenheiten zumindest das Schießtraining durchführen“, sagt er. Alles natürlich mit Hygienekonzept und Aha-Regeln.

Festplatz neu gestaltet

Und damit nicht genug: Etwas Gutes hatte die Situation auch. Denn so war Zeit, um den kleinen Festplatz auf dem Gelände neu zu gestalten. Die alte Bretterwand ist verschwunden. An deren Stelle steht jetzt eine Mauer, die mit ihren Zinnen einer Stadtmauer nachempfunden ist, die Friesack aber nie hatte. Dafür gab es eine Burg.

Schützengilde zu Friesack 1830: Thomas Oppermann

Die Idee kam von Burghard Ringel. Er legte eine Zeichnung vor, „und der Vorstand hat dann beschlossen, dass wir das so machen“, sagt Thomas Oppermann. Ringel, der von Beruf Maurer ist, hat dann im Vorjahr den ersten Teil der Mauer mit Unterstützung anderer Schützenbrüder hochgezogen. „Das war wirklich aktive Vereinsarbeit“, so Oppermann. Nun kann dort vor neuer Kulisse getanzt und können Auszeichnungen verliehen werden.

Wieder kein Schützenfest möglich

Ein Schützenfest wird es aber auch in diesem Jahr nicht geben. Das Risiko war zu groß. „Alle, die auftreten, wollen eine Vorauszahlung haben. Aber wenn es nicht stattfindet, dann ist das Geld erst einmal weg. Das können wir als Verein nicht leisten. Wir werden aber am 14. August ein Sommerfest veranstalten, jedoch ohne Unterhaltungsprogramm“, sagt der Vorsitzende.

Schützenkönig wird ermittelt

Wer will, kann kommen. Dann wird auch der Schützenkönig oder die Schützenkönigin inthronisiert. Das Schießen dazu findet eine Woche vorher statt. Der bisherige König Jerome Oppermann wird seine Kette abgeben. Den traditionellen Umzug oder das Böllern auf dem Markt gibt es jedoch nicht.

Schützengilde zu Friesack 1830 e.V

So ganz unbeschwert wird man in diesem Jahr aber ohnehin nicht feiern können. So wurde gerade Schützenbruder Rudi Hahn mit Ehrensalut beerdigt, und auch Klaus Winkler, der bisherige Oberschützenmeister, ist vor Kurzem verstorben. „Klaus war wirklich eine Institution und bekannt wie ein bunter Hund. Nicht nur in Brandenburg, sondern unter anderem auch in Sachsen-Anhalt“, sagt Oppermann.

Trauer um Vereinsfreunde

Es sei schon ein großer Verlust für den Verein und auch für den Brandenburgischen Schützenbund, wo er als Kampfrichter tätig war. Und es war typisch für ihn, dass er vor seinem Tod seine Nachfolge regeln wollte. Die vielfältigen Aufgaben, die er bisher hatte, nehmen jetzt Burghard Ringel als Oberschützenmeister und Stefanie Oppermann als Schützenmeisterin wahr. Beide sind Kampfrichter im Deutschen Schützenbund.

Kein Mitgliederschwund durch Corona

Corona hat erfreulicherweise zu keinem Schwund bei den Mitgliederzahlen geführt. „Wir sind derzeit 83 Mitglieder in der Gilde, darunter zehn Frauen. Damit bin ich durchaus zufrieden“, sagt Oppermann und verrät: „Frauen schießen grundsätzlich viel besser als die Männer. Sie sind erfolgreicher.“ In diesem Jahr konnte man sogar drei neue Mitglieder gewinnen. Wie andere auch, sehnt Oppermann die Normalität wieder herbei. Denn große Wettkämpfe wie Kreis- oder Landesmeisterschaften dürfen wegen der Pandemie weiterhin nicht stattfinden.

Ausstattung der Schießanlage

Stolz ist der Vorsitzende auf die Ausstattung der Schießanlage. So könne man auf 25, 50 oder 100 Metern schießen. Von Luftgewehr bis zur Flinte sei alles möglich. Davon machten auch viele auswärtige Schützenvereine Gebrauch. Sie trainieren gerne in Friesack, berichtet Oppermann. Das ist auch jetzt – allerdings mit vorheriger Anmeldung – möglich. Unter anderem kommen die Schützen aus Fehrbellin, Plaue, Oranienburg, Lehnitz oder Havelberg. In Friesack ist es möglich, mit Großkaliber zu schießen, und dort gebe es auch die einzige 100 Meter-Bahn im Havelland, so Oppermann. Das würden viele schätzen. Sogar Jäger kämen, um ihre Waffen einzuschießen.

Ein Schwerpunkt bleibe auch weiterhin die Nachwuchsarbeit. Sechs Jugendliche habe man derzeit im Verein und versuche, diese auch in Corona-Zeiten mit verschiedenen Aktionen – über das reine Schießen auf der Anlage hinaus - bei der Stange zu halten. So komme das Blasrohrschießen gut an, meint der Vorsitzende, ebenso wie Bogenschießen.

„Wir haben aber auch schon eine Mountainbike-Tour durch die Friesacker Todesschlucht veranstaltet. Das finden die Jugendlichen spannend“, sagt er. „Und wir überlegen, ob wir nicht im Herbst eine Nachtwanderung machen.“

Oppermann ist seit 2015 Mitglied in der Gilde. „Durch meinen Sohn bin ich hierher gekommen“, sagt der ehemalige Berliner, der in der Hauptstadt U-Bahn gefahren ist. Da der Filius damals noch nicht 18 war, musste er ihn begleiten und schaute zu. Dann versuchte er es auch selber und fand Gefallen am Schießsport. „Ich schätze am Verein, dass man hier zusammenhält“, sagt Oppermann, der 2018 Vorsitzender wurde.

