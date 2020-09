Friesack

Eingehüllt in eine Staubwolke zieht der Kartoffelrohder seine Bahnen. Heutzutage ein nicht mehr allzu häufiger Anblick im Havelland. Denn viele Betriebe haben es in der Vergangenheit aufgegeben, Kartoffeln anzubauen – im Gegensatz zur Agrargenossenschaft Wutzetz. Die hält weiter an der Erdfrucht fest.

Chefin Annette Brockmann schätzt ein, dass es in diesem Jahr wohl endlich mal wieder einen akzeptablen Ertrag geben wird. Immer wieder geht sie stichprobenartig mit der Kartoffelhacke in den Damm, prüft Größe und Anzahl der Knollen sowie die Festigkeit der Schale.

Stärkegehalt ist wichtig

„Es sieht bei der Kartoffel in diesem Jahr ganz gut aus“, sagt sie. Wobei letztlich nicht die Größe der Knollen entscheidend sei, sondern vor allem der Stärkegehalt. Denn fast die gesamte Ernte geht nach Kyritz in die Stärkefabrik.

Rund 350 Dezitonnen könnten es diesmal pro Hektar werden. In den beiden trockenen Jahren zuvor sah es noch ganz anders aus. „Da hatten wir Sorten, bei denen keine 2 davor stand.“ Um den Liefervertrag zu erfüllen, musste Annette Brockmann Kartoffeln dazu kaufen.

Steine werden aussortiert

Seit August wird nun geerntet. Noch bis Mitte/Ende November wird der Rohder die Kartoffeln aus dem Boden holen. Zwei bis zweieinhalb Hektar schafft er am Tag. Oben auf der Maschine stehen häufig Mitarbeiter, die Kraut, Steine und angeschlagene Kartoffeln aussortieren. Letztere könnten nämlich bei der Lagerung faulen und die Ernte dadurch beeinträchtigen.

Eine anstrengende Arbeit, wovon sich kürzlich auch Landrat Roger Lewandowski und Friesacks Amtsdirektor Christian Pust überzeugen konnten. Für eine Viertelstunde übernahmen sie mal die Sortierung. Die Mitarbeiter indes tun dies viele Stunden hintereinander, oft eingehüllt in feinen Staub, der gerade jetzt, in der trockenen Zeit, in jede Ritze kriecht.

Kartoffelanbau hat Tradition

Wie groß die Flächen sind, auf denen die Genossenschaft Kartoffeln erntet, wollte der Besuch wissen. „Wir bauen die Kartoffeln auf 70 Hektar an. 60 Hektar hier und zehn weitere an einer anderen Stelle“, sagte Annette Brockmann.

Kartoffelanbau hat Tradition auf den Feldern um Friesack. Zu DDR-Zeiten tat es die LPG, jetzt die Agrargenossenschaft. „Wir hatten 2015 noch das Doppelte an Fläche und mussten uns dann entscheiden“, sagt die Vorstandsvorsitzende. Denn hätte man auf dem Niveau weitermachen wollen, wären neue Technik und weiteres Personal erforderlich gewesen. Doch angesichts der schlechten Preise entschied man sich dagegen.

Sandige Flächen

Ganz darauf verzichten will Anette Brockmann aber keinesfalls. „Wir sind immer noch für die Kartoffel, weil sie in unser Anbausystem passt. Wir haben sehr sandige Flächen und bauen keinen Raps, keine Gerste und nur wenig Weizen an. Dadurch brauchen wir Alternativen.“

Sie will nicht ausschließen, dass in Zukunft auch wieder mehr Kartoffeln angebaut werden, wenn die Bedingungen stimmen. „Denn es ist eine Kultur, mit der wir gut arbeiten können.“ Der Abnahmepreis müsste sich dafür aber generell auf gutem Niveau bewegen.

In der Zwickmühle

Neben der Bewirtschaftung von insgesamt rund 1500 Hektar an Flächen hält der Betrieb mit seinen 17 Vollzeitbeschäftigten auch 450 Mutterkühe. Zusammen mit den ein- und zweijährigen Nachkommen sind es rund 1200 Tiere. Die brauchen Grünfutter, doch von den eigenen Flächen werden sie derzeit nicht satt.

Annette Brockmann befindet sich momentan in einer Zwickmühle. Sie ist mit ihren extensiven Flächen im Kulturlandschaftsprogramm (KULAP). Dafür bekommt sie regelmäßig eine Förderung. Doch für die Düngung dürfen dann nur die Kühe selbst sorgen.

Brockmann würde aber gern einige Flächen aus dem Programm herausnehmen, um diese intensiver düngen zu können und um so einen größeren Ertrag zu haben. Doch entweder sie verlässt das Programm ganz oder muss mit ihren gesamten Flächen drin bleiben. Geht sie raus, könnte sie es sich aber finanziell nicht leisten, den Grünflächen Nährstoffe zuzuführen. „Da gibt es keine wirkliche Lösung“, sagt sie.

Betrieb vor zwei Jahren übernommen

Vor knapp zwei Jahren hatte Annette Brockmann den Betrieb von ihrem Vater übernommen. Das war ursprünglich nicht geplant. Doch sie habe es aus sozialer Verantwortung getan, wie sie sagt. „Ich wollte, dass er von Leuten geführt wird, die einen Bezug zu der Gegend haben und dass die Mitarbeiter bis zur Rente dort arbeiten können“.

Die im Friesacker Ortsteil Damm aufgewachsene Annette Brockmann bereut ihre Entscheidung nicht. Aber sie würde sich wünschen, nach den teils extrem trockenen Jahren endlich mal ein normales Agrarjahr zu erleben.

Von Andreas Kaatz