Friesack

Im Moment laufen noch die Vorbereitungen, aber am 15. April soll es dann losgehen. Der Cirkus Renz Berlin, der sein Winterquartier in der Berliner Allee in Friesack hat – gegenüber der Tankstelle – lädt Jung und Alt auf sein Gelände ein. Die Besucher erwartet ein buntes Freizeitprogramm mit Tieren.

„Wir wollen dort in diesem Jahr einen Zirkuserlebnishof etablieren“, kündigt Sarina Renz vom Zirkus an. Bis Ende Oktober soll es jeweils an den Wochenenden – Freitag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr sowie in den Ferien von Donnerstag bis Sonntag, jeweils 11 bis 18 Uhr, – reichlich Abwechslung mit unterschiedlichen Tieren geben.

Streichelzoo mit Ziegen und Kaninchen

„Wir haben bei uns einen Streichelzoo mit Ziegen und Kaninchen.“ Auch Pferde und Kamele sind zu bestaunen. Und wer will, der kann auf Ponys und Kamelen reiten. „Wir wollen damit in dieser Gegend den Familien etwas bieten, so dass sie nicht allzu weit fahren müssen, um Tiere zu sehen“, sagt Sarina Renz. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass die Kinder sich auf der Hüpfburg austoben können. Außerdem ist geplant, mit den Kindern und ihren Eltern eine Ponywanderung durch den Wald zu machen.

„Der Eintritt ist frei. Aber wenn sie möchten, können uns die Besucher eine Spende für den Futterkauf geben“, sagt Sarina Renz. Denn für den Zirkus sind die schweren Zeiten noch immer nicht vorbei. Die Corona-Pandemie hat alles durcheinander gebracht. „Wir haben uns deshalb entschlossen, hier etwas aufzubauen und den Freizeiterlebnishof als weiteres Standbein einzurichten“, sagt die Zirkus-Mitarbeiterin.

Bürgermeister kommt zur Eröffnung

Auch Friesacks ehrenamtlicher Bürgermeister Christoph Köpernick wird zur Eröffnung am 15. April dabei sein. „Ich freue mich, dass der Zirkushof auch in diesem Jahr wieder eröffnet und bin auf die neuen Angebote gespannt. Ich lasse mich einfach mal überraschen“, sagt er.

Bereits seit dem Frühjahr 2020 sitzt der Circus Renz Berlin in seinem Winterquartier in Friesack fest. Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Und so fehlen bisher die Einnahmen, die eigentlich die jährliche Tournee in die Kasse spülen würde. Doch sich auf Tour zu begeben, war bisher keine Option. Er wäre zu riskant gewesen, die Tournee zu planen und unnötige Ausgaben zu provozieren. In diesem Jahr wird es aber erstmals eine Kooperation mit dem Zirkus Olympia geben. Ein Teil des Ensembles vom Cirkus Renz Berlin wird dann wieder im Rahmen einer Tournee in den Niederlanden auftreten können.

Letzte Show zur Weihnachtszeit

Seine letzte große Show vor Publikum hatte der Zirkus zur Weihnachtszeit 2019. Danach ging es ins Winterlager in den Niederlanden. „Und als es dann im Frühjahr mit den Auftritten wieder losgehen sollte, da kam Corona“, sagte Sarina Renz schon damals. Die Hoffnung, dass es 2020 doch noch eine Tournee in den Niederlanden geben könnte, wo der Zirkus in der Vergangenheit sehr häufig aufgetreten ist, zerschlug sich bald. Letztlich blieb der Zirkusfamilie nichts anderes übrig, als sich auf den Weg ins Havelland zu machen – auf das eigene Grundstück am Wald.

Seither warten die Zirkusleute dort ab. Zwar bekam das Unternehmen anfangs auch etwas Corona-Hilfen vom Staat, aber die sind lange aufgebraucht, wie es heißt. Das Gleiche gilt für die Rücklagen, die normalerweise nur für die Winterzeit reichen müssen – denn im Frühjahr geht es sonst schließlich wieder auf Tournee.

Weiterhin auf Futterspenden angewiesen

Angesichts der Situation ist der Zirkus nach wie vor auf Futterspenden für seine Tiere angewiesen. Dazu wurden bereits verschiedene Veranstaltungen durchgeführt, auch in der Weihnachtszeit.

Für öffentliches Aufsehen hatten Anfang dieses Jahres die Elefantenspaziergänge gesorgt, die aber gleichzeitig für weitere Einnahmen sorgten. Tierschützer sprachen sich dagegen aus. Mittlerweile sind die beiden Elefantenkühe Laika und Limara aber nicht mehr auf dem Gelände in Friesack.

Von Andreas Kaatz