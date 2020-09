Friesack

Von einem Waldweg kommend, wollte am Abzweig Briesen ein 53-jähriger Mann am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf die B188 in Richtung Rathenow einbiegen. Im Gegenverkehr war dort in dem Moment ein 40-Jähriger mit seinem Pkw in einem Überholvorgang, bei dem er ein Auto und einen Lkw überholen wollte.

Die Straße musste geräumt werden. Quelle: Kay Harzmann

Anzeige

Da beide Autofahrer nun dieselbe Fahrspur nutzen wollten, kam es zu einem Zusammenstoß. Dabei wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Der entstandene Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 23.000 Euro geschätzt.

Weitere MAZ+ Artikel

An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Quelle: Kay Harzmann

Von MAZ