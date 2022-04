Friesacker Fahrradladen wird 100 Jahre alt

Friesack

Für Peter Behrendt stand fest: „Wenn ich nach Friesack zurückkomme, dann mache ich mit dem Fahrradladen die 100 Jahre voll.“ Das war 1975. Jetzt ist es soweit, dass das Jubiläum tatsächlich gefeiert werden kann. Am 2. Juli lädt er dazu auf den Hof seines Fahrzeughauses in der Berliner Straße ein. Aber es ist gleichzeitig auch eine Abschiedsparty. Denn mit den 100 Jahren ist nun endgültig Schluss. Ende September wird der 77-Jährige den Laden schließen, in dem die Friesacker jahrzehntelang ihre Fahrräder kaufen konnten oder fit gemacht bekamen.

Friesacker Geschäft in dritter Generation

„Mittlerweile ist es die dritte Generation. Und von den 100 Jahren habe ich 47 Jahre alleine gemacht. Klar, ein wenig Stolz ist schon da, aber man darf auch nicht vergessen, dass Oma und Opa mit der Weltwirtschaftskrise eine schwere Anfangszeit gehabt haben“, sagt Peter Behrendt, der 16 Jahre ehrenamtlicher Bürgermeister in Friesack war.

Fahrradladen Behrendt.

Dass er in die Fußstapfen seiner Mutter und seiner Großeltern treten wird, stand für ihn schon frühzeitig fest. „Ich wollte bereits als Schüler immer Verkäufer werden, den Laden übernehmen und damit die Tradition weiterführen. Schon als Kind stand ich hinterm Ladentisch und habe auf das Geschäft aufgepasst, wenn Mutter mal was anderes zu tun hatte. Da musste ich bereits mit Kunden umgehen, auch wenn die Erwachsenen mich damals ein wenig verscheißert haben“, sagt er schmunzelnd.

Er hat bis heute große Hochachtung vor der Leistung seiner Großeltern. Gegründet wurde die Firma von Schlossermeister Willy Nieter am 1. Juli 1922 in der Oberwallstraße 7. Er starb bereits 1936, danach führte seine Witwe Frieda Nieter das Geschäft zusammen mit Peter Behrendts Mutter Gertrud bis 1960 gemeinsam weiter. Dann folgte der Umzug in das heutige Geschäft in der Berliner Straße, das mehr Platz bot.

Fahrradladen Behrendt: Foto aus den Anfangsjahren.

Fortan war Gertrud Behrendt als neue Inhaberin aber nicht mehr selbstständig, sondern musste als Kommissionshändlerin fungieren. Das war der Preis dafür, dass Sohn Peter den Internatsplatz in Potsdam erhielt – Voraussetzung für seine Lehre zum Fachverkäufer. Denn dem Staat waren Selbstständige immer suspekt. Die Ausbildung absolvierte Peter Behrendt bei der HO. „Ich war zu der Zeit der einzige Junge in Potsdam mit 10-Klassen-Abschluss, der Fachverkäufer wurde. Ansonsten waren es nur Frauen.“ Während der Lehre durchlief er mehrere Stationen – von Fahrrädern, Mopeds und Kinderwagen über Näh- und Schreibmaschinen bis hin zum Autoladen mit dem Verkauf von Trabi, Skoda, Tatra und Co. „Dadurch hatte ich ein breites Industriewarensortiment kennengelernt“, so Behrendt, der nach der Lehre und einer Qualifizierung Verkaufsstellenleiter in Babelsberg wurde und Motorroller an den Mann und die Frau brachte. Nach der Armee folgte dann noch eine Zeit im Konsument-Warenhaus in Potsdam.

1975 übernahm er den gemieteten Laden in Friesack, den er dann nach der Wende auch erwerben konnte. „Fahrräder gab es damals nur auf Zuteilung. Der Renner waren aber Blechfahrradanhänger, weil hier auf dem Lande jeder so einen Hänger haben wollte“, sagt Behrendt. Er ließ sich immer was einfallen, um an Waren und Ersatzteile zu kommen. „Man musste auch mal mit Spargel einkaufen fahren und zudem haben sich die alten Beziehungen in Potsdam ausgezahlt.“

Dann fiel die Mauer. „Die Wendezeit war relativ kompliziert, weil die Bürger erst alle in den Westen gefahren sind. Ich habe mich in der Zeit weitergebildet, denn beispielsweise gab es ja zu DDR-Zeiten keine Nabenschaltung“, sagt Behrendt. Westwaren konnte er schon vor der Währungsunion mit der Maßgabe ordern, dass er zahlt, wenn es Westgeld gibt. Ein damals übliches Prinzip der Kundenbindung. Ständig besuchte er Lehrgänge und Fahrradmessen und stieg stärker in den Verkauf von Simson-Ersatzteilen ein. Kurzzeitig verkaufte er auch Mopeds.

Behrendts Zeit als Bürgermeister

Und weil Peter Behrendt viel ehrenamtlich tätig war, musste er irgendwann eine Verkäuferin einstellen, weil die Arbeit sonst nicht zu schaffen war. Denn neben seiner Tätigkeit als Bürgermeister ab 1992 war er auch Mitglied im Karnevals-, Schützen- und Tennisverein. Das trug aber mit dazu bei, dass der Laden bekannter wurde. Und auch von den Vereinen werden sicherlich so einige kommen, wenn am 2. Juli von 10 bis 18 Uhr die kleine Feier steigt. Schon jetzt sprechen ihn viele auf die bevorstehende Schließung an. „Mancher Rentner war schon als Kind da und kann sich noch genau erinnern, welche Farbe das erste Fahrrad hatte“, erzählt der Geschäftsmann.

„Nach dem Urlaub beginnt dann Anfang August der Ausverkauf. Ende September werde ich den Laden endgültig zuschließen“, kündigt Behrendt an, der bedauert, dass er keinen Nachfolger gefunden hat. „Das ist wirklich schade.“ Rückblickend kann er aber sagen: „Für mich war es auf jeden Fall der richtige Weg gewesen.“ Langeweile wird er im Ruhestand keinesfalls haben. Dafür sorgen allein schon die Hobbys Angeln, Schießen und Karneval sowie vor allem das Reisen.

Von Andreas Kaatz