Möbeltischlerei vor zehn Jahren gegründet

Wer in der Bau- und Möbeltischlerei von Matthias Ebendorff-Heidepriem vorbei kommt und Holzreste haben möchte für ein eigenes Projekt, der hat meist schlechte Karten. „Holzreste gibt es bei uns kaum“, sagt der 54-Jährige. „Was bei uns ins Brennholz fliegt, das ist dann wirklich Brennholz.“

Denn der Tischler hat für fast jedes Stück Holz noch eine Idee, was daraus werden könnte – eine Schale, ein Pokal, eine Garderobe oder eine Lampe. Und Wurmlöcher, Verfärbungen, Risse und Astlöcher sind schon gar kein Grund, um Holzstücke wegzuwerfen.

Der Liebe wegen nach Friesack

Ganz im Gegenteil. „Das ist Holz mit Charakter“, sagt er – mit der Hand liebevoll über ein Brett streichend, das so gar nicht makellos ist. Genauso wie die Lampe an der Werkstattdecke – ein längliches Brett mit Halogenstrahlern und schwarzen Strukturen.

Der Liebe wegen kam Matthias Ebendorff einst nach Friesack. Am 10. April 2010 – vor genau zehn Jahren – hat er sich dann dort selbstständig gemacht. Erfahrungen brachte er reichlich mit. 23 Jahre arbeitete Ebendorff bei der Firma Dähne in Havelberg.

Kurzfristig entschieden

„Doch die Arbeit als Bauleiter wurde mir dann zu viel“, sagt und fing bei einer kleineren Tischlerei an. Dies sei jedoch nicht das gewesen, was ihm vorschwebte. Und dann ging alles ganz schnell: „Innerhalb von drei bis vier Wochen habe ich mich entschieden, mich selbstständig zu machen.“

Erst sollte aus dem Stück Holz ein Tisch werden, dann entschied sich Matthias Ebendorff um. Nun hängt das besondere Stück als Lampe an der Decke. Quelle: Andreas Kaatz

Der Anfang war recht schwierig. Ein Kreditgeber musste gefunden werden, ebenso wie ein geeignetes Objekt für eine Werkstatt. Mit Unterstützung der Friesacker Amtsverwaltung stieß Ebendorff auf die einstigen Ausbildungsräume des ÜAZ in der Vietznitzer Straße. Ein halbes Jahr lang war er abends damit beschäftigt, alles für seine Zwecke umzubauen. Am Tage musste er dann auch als Handlanger beim Dachdecker oder mit Fliesenlegearbeiten Geld verdienen.

Mit einfachsten Mitteln

Mit selbst hergestellten Flyern machte der Tischler Werbung für seine Firma, suchte zudem potenzielle Kunden auf und bot seine Dienste an. Erst Ende 2010 kamen die Maschinen. „Doch schon vorher habe ich mit einfachster Technik die ersten Möbel gebaut“, sagt er. So entstand per Hand unter anderem ein Schlafzimmer, aber auch Fensterläden verließen die Werkstatt. Manchmal halfen ihm noch frühere Kundenverbindungen.

„Die ersten Jahre hatte ich nur Aufträge von außerhalb. Aber mittlerweile kommen auch viele Friesacker“, sagt er. Und die Kunden können damit rechnen, dass sie nichts von der Stange erhalten, sondern individuelle Lösungen. So entsteht beispielsweise eine neue Haustür in ständiger Abstimmung mit dem Auftraggeber. „Der Kunde bekommt schließlich die Tür, die er haben wollte. Obwohl er vorher gar nicht genau wusste, was er haben wollte“, sagt Ebendorff schmunzelnd.

Viele Möbel entstehen

Das meiste, was die Tischlerei mit ihren drei Mitarbeitern verlässt, sind Möbel in allen Varianten und Farben. Aber auch Haustüren und Küchenarbeitsplatten hat Ebendorff schon häufig hergestellt. Für eine Optiker-Kette arbeitet er die Armlehnen der Stühle auf, die deutschlandweit in den Filialen stehen.

Und es gibt ein Projekt, das ihm ganz besonders am Herzen gelegen hat. „Das sind die Kirchenfenster in Kuhlhausen bei Havelberg“, sagt er. Alle sechs Stück – jeweils vier Meter hoch und 1,70 Meter breit – hat er komplett erneuert. „Als Kind saß ich immer in der Kirche zu den Gottesdiensten und habe die Fenster bewundert. Wer die gebaut hat, dachte ich damals, der hat sich richtig Mühe gegeben“, erinnert sich Matthias Ebendorff. Nun war er es gewesen, der diese Fenster nach historischem Vorbild wieder neu bauen durfte.

Er liebt Herausforderungen

Er freut sich auch über Lob. Eines galt der Pfarrhaustür in der Burgstraße in Friesack. „Die haben Sie aber gut restauriert“, meinte jemand. Tatsächlich hatte der Tischer die Tür komplett neu gebaut. Aber auch sonst ist er für jede Herausforderung gut. „Je komplizierter, umso besser“, meint seine Frau Silke lachend.

So sollte er für eine Privatbibliothek aus Teakholz eine Leiter bauen, die komplett aus Holz besteht. „Das war schon ein Denksportaufgabe, denn selbst die Scharniere mussten aus Holz sein“, sagte er, tüftelte einige Zeit und fand schließlich eine Lösung.

Tischler aus Leidenschaft

Matthias Ebendorff-Heidepriem ist Tischler aus Leidenschaft, wie er selbst sagt. Den Schritt in die Selbstständigkeit hat er nicht bereut. „Ich habe mich nicht selbstständig gemacht, um fette Kohle zu verdienen, sondern um schöne Dinge herzustellen. Manches dauert dann auch mal ein bisschen länger.“

Dass er außergewöhnliches Holz schätzt, dass wissen auch andere. Und so bekommt er manchen Tipp. Als die Agrargenossenschaft bei der Bodenlockerung eine Mooreiche in einem Modderloch zutage förderte, klingelte bei ihm kurz darauf das Telefon. Ob er den Baum haben will? Natürlich! Das schwarze Holz ziert jetzt in unterschiedlicher Form mehrere Projekte – vom Tresen bis zum Tisch.

