Sonnenuntergang und Füchselein überzeugten am meisten

Friesack

Die Entscheidung steht fest: Beim diesjährigen Friesacker Fotowettbewerb gibt es gleich zwei Preisträger, die auf dem ersten Platz stehen. „ Sonnenuntergang“ von Detlef Schwarz und das Foto mit dem Titel „An dem Füchselein siehst du schon, dass er eines Fuchses Sohn“ von Franziska Heinrich haben die Jury gleichermaßen überzeugt.

Beide Wettbewerbsbeiträge erhielten die identische Zahl an Stimmen. Und Detlef Schwarz konnte auch darüber hinaus punkten. Sein Foto „Schwanenliebe“ kam auf den zweiten Platz.

Anzeige

Fotos wurden hochgeladen

Ausgewählt wurden die Bilder im Zuge einer Online-Abstimmung sowie durch eine Jury. Wer wollte, konnte bis zum 27. Mai seine Fotos hochladen, anschließend wurde über Facebook abgestimmt.

Weitere MAZ+ Artikel

Zur Galerie Insgesamt 77 Beiträge wurden beim diesjährigen Fotowettbewerb eingereicht beziehungsweise ins Internet hochgeladen. Damit war die Resonanz noch größer als im Vorjahr.

Wie Bürgermeister Christoph Köpernick (BFF) mitteilt, standen letztlich 77 Fotos zur Wahl, die insgesamt 1037 Stimmen bekamen. „Mit der Aktion wurden bisher schon knapp 10 000 Menschen im Internet erreicht, die die Fotos gesehen und geteilt haben“, so Köpernick.

Turmfalken mit den meisten Likes

Gesucht wurde zudem das Foto, das online die meisten Stimmen erhalten hat und damit den Publikumspreis. Die meisten Likes bekam demnach das Bild „Beringen der jungen Turmfalken“ von Benjamin Mix. Jetzt sind die 25 Fotos mit den meisten Stimmen und die vier Siegerfotos auch im Friesacker Fenster in der Berliner Straße 22 zu bestaunen.

Der Fotowettbewerb wurde zum zweiten Mal durchgeführt. Die erste Auflage im Vorjahr fand anlässlich des Fliederfestes statt. Dies sollte auch in diesem Jahr so sein. Doch aufgrund der Corona-Pandemie fielt das traditionelle Fest, das am 30. Mai geplant war, aus. Bürgermeister Köpernick wollte aber unbedingt, dass es dem Wettbewerb nicht ebenso ergeht.

Preisverleihung später

„Am liebsten hätte ich die Preisverleihung beim Fliederfest auf der großen Freilichtbühne gemacht. Doch für die Preisverleihung finden wir noch eine Lösung. Dazu habe ich mich gerade mit der Fliederkönigin Sandy Zander abgesprochen“, sagte er.

Unter den 25 Fotos, die bei der Online-Abstimmung die meisten Likes erhalten haben, musste letztlich eine Jury die Sieger küren, hatte die Qual der Wahl. Die Juroren waren allesamt Kinder aus dem Friesacker Hort, die vor der Aufgabe standen, in einer geheimen Abstimmung die drei Gewinner zu finden.

Jeder hatte fünf Stimmen

Die Wahl fand am 28. Mai unter freiem Himmel statt, jedes Kind durfte seine fünf Stimmen auf die 25 Fotos verteilen. Eine Verfahrensweise, die sich der Kulturausschuss zusammen mit der Kita-Leitung in der Stadt ausgedacht hatte.

„Insgesamt hatten 18 Kinder aus zwei Notbetreuungsgruppen die Gelegenheit, ihre Stimmen abzugeben“, sagt Hort-Teamleiterin Caroline Stöcker. Dazu wurden Kleingruppen von drei bis vier Kindern gebildet.

Kinder hatten Freude daran

„Einige waren ratzfatz fertig, andere konnten sich kaum entscheiden, und ein Mädchen hatte sich förmlich in die schönen Bilder verliebt. Ich denke, die Kinder hatten Freude daran und wurden bei dieser Aktion super beteiligt“, so die Teamleiterin.

Köpernick und die Fliederkönigin wollen sich demnächst mit den Siegern treffen und eine kleine Preisübergabe machen. Dazu gibt es für jedes Gewinnerfoto einen mit Köstlichkeiten aus Friesack und Umgebung vollgepackten Beutel – das Friesacker Geschenkpaket, welches Köpernick für besondere Anlässe und Ehrungen zusammengestellt hat.

Willkommene Werbung

Der Bürgermeister ist begeistert: „Der Wettbewerb hat im Vergleich zum Vorjahr, da gab es 68 Einreichungen, noch mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wir zeigen, wie schön Friesack und Umgebung sind.“

„Auch aus touristischer Hinsicht ist das eine willkommene Werbung. In der aktuellen Lage sind Fernreisen ja schwierig, da werden die Menschen Deutschland wiederentdecken. Vielleicht locken die Bilder in diesem Sommer auch Radfahrer und Wanderer in unsere Region“, sagt der Bürgermeister.

Von Andreas Kaatz