Futtermittel aus Selbelang: Eine 50-jährige Erfolgsgeschichte

Selbelang

In einem kleinen Glas auf dem Schreibtisch von Jelto Papendieck ist das zu sehen, womit sich die Futtermittel GmbH Selbelang im Wesentlichen beschäftigt: Pellets. „Wir produzieren Tierfutter für Rinder, Geflügel, Pferde und weitere Spezialitäten. Etwa 50 000 bis 60 000 Tonnen pro Jahr gehen über den Hof“, erzählt der Geschäftsführer. 2020 ist er in Selbelang gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Marc Rassuli eingestiegen und hat die Leitung des Futtermittelwerkes von dem langjährigen Inhaber Bernd Müller übernommen, der jetzt sich langsam in die Rente verabschiedet.

Ein zweites Standbein des Werkes an der B 5, das sich zwischen Selbelang und Pessin befindet, ist die Vermarktung von Dünger, so Papendieck. „Der wird vornehmlich in unserem anderen Betrieb in Hardegsen nahe Göttingen produziert.“

Landrat und Amtsdirektor zu Besuch

Weil es nur noch drei solcher Trockenwerke in Ostdeutschland gibt, und weil der Betrieb in Selbelang Ende April seinen 50. Geburtstag feiert, nutzten Landrat Roger Lewandowski und der Friesacker Amtsdirektor Christian Pust die Gelegenheit, sich einen Eindruck zu verschaffen.

Das Futtermittelwerk Selbelang ging 1972 in Betrieb. Quelle: Jens Wegener

Um die Futterpellets herzustellen, läuft die riesige Trocknungsanlage, die bis auf einige Erneuerungsteile noch im Originalzustand von 1972 ist, nahezu rund um die Uhr. Zumindest in der Erntezeit der Luzerne, die die Grundlage bilden. „Drei- bis fünfmal pro Jahr ernten wir die Luzerne, von Mai bis November“, erklärte Jelto Papendieck. Dann wird zeitweise in Selbelang in vier Schichten, an sieben Tagen pro Woche gearbeitet. Abnehmer sind Landwirte, der Landhandel, Mischfutterwerke und andere Firmen. Außerhalb dieser Zeit werden in Selbelang Hackfrüchte wie Möhren und Rote Beete getrocknet.

Die Pellets fallen vom Fließband. Quelle: Jens Wegener

Die Trockentrommel ist noch original

Die Trocknung von Grünfutter war schon 1972 das Ziel, als das Werk an den Start ging. Damals hatte man zunächst schweres Heizöl als Brennstoff verwendet, 1983 erfolgte die Umstellung auf Braunkohle. Nachdem 1990 die FMS Futtermittel GmbH Selbelang gegründet wurde und Bernd Müller als Geschäftsführer fungierte, wurde ab 1995 die Feuerung des Werkes für weitere feste Brennstoffe wie Kohle und Holz erweitert. „Ich bin ein Holzonkel“, sagt Jelto Papendieck. Deshalb haben wir nun die Umstellung auf Holzhackschnitzel angeschoben.“

Der Hofladen. Quelle: Jens Wegener

Er ist stolz darauf, dass es unter Bernd Müller und seiner Führung bisher gelungen ist, die Mitarbeiterzahl bei 20 konstant zu halten. Auch in Zeiten von Corona und des Ukrainekrieges. „Der Strompreis ist explodiert. Haben wir noch vor einem Jahr etwa 25 000 Euro im Monat für Strom bezahlt, sind es jetzt 45000 bis 50000 Euro. Dazu die gestiegenen Dieselkosten für die Fahrzeuge“, so Jelto Papendieck. Ihm schwebe vor, auf dem Areal des Futtermittelwerkes eine Biogasanlage auf Basis von Gülle (ohne Mais) und Reststoffen zu errichten, um Bio-LNG-Kraftstoff zu erzeugen. „Aber wir liegen hier im Außenbereich, so dass es genehmigungsrechtlich schwierig werden dürfte.“ Sowohl Amtsdirektor Christian Pust als auch der Landrat Roger Lewandowski sicherten zu, die Sachlage prüfen zu lassen.

Dünger aus Pulver der Feuerlöscher

Auch bei der Düngerproduktion sind die Selbelanger mit ihrem weiteren Betrieb auf neuen Pfaden unterwegs. Sie arbeiten an einem Dünger, so Papendieck, „der aus dem Pulver abgelaufener Feuerlöscher genommen und verarbeitet werden kann. Das hat gute Erfolgschancen, denn der normale Dünger ist jetzt fünfmal so teuer wie vor einem Jahr.“

Trockenfutter aus Selbelang. Quelle: Jens Wegener

Mitten auf dem Firmengelände in Selbelang hat sich der Hofladen etabliert. Neben Futtermitteln aller Art und Menge findet man dort viele Dinge, die im Garten Verwendung finden: von Schaufeln, Spaten und Gummistiefeln bis zu Lebendmausefalle. Wochentags von 7 bis 16 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr ist geöffnet. „Wir freuen uns, dass der grüne Laden so gut angenommen wird. Die Umsätze sind inzwischen auf eine sechsstellige Summe pro Jahr gestiegen“, so Papendieck.

Für Ende April hat die Futtermittel GmbH Selbelang etwa 100 Gäste zu einer Firmenjubiläumsfeier eingeladen, um den 50. Firmengeburtstag zu feiern. Dann wird auch der Retzower Bernd Müller noch mal maßgeblich mit dabei sein.

Von Jens Wegener