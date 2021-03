Pessin

30 Kinder und ihre Erzieherinnen haben am Donnerstagmorgen einen gehörigen Schrecken bekommen. Rettungskräfte mussten den Kindergarten um 10 Uhr evakuieren, weil ein Bagger bei Erdarbeiten in der Hamburger Straße eine Gasleitung beschädigt hat. In der Folge trat nach Polizeiangaben Gas aus. Die Regionalleitstelle in Potsdam informierte daraufhin Polizei und Feuerwehr.

„Nach Rücksprache mit dem Gasversorger wurden ein angrenzendes Wohnhaus und eine Kindertagesstätte evakuiert“, teilt Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin am Nachmittag mit.

Gebäude wieder freigegeben

Die Erzieherinnen und ihre Schützlinge kamen in einer Gaststätte unter. Gegen Mittag konnte die defekte Gasleitung zunächst abgestellt werden. Daraufhin gaben die Rettungskräfte die Gebäude wieder frei zum Betreten.

Die an der Baustelle entlanglaufende Bundesstraße 5 musste ebenfalls vorübergehend halbseitig gesperrt werden.

Die Leitung ist danach wieder repariert worden. Dafür trafen Mitarbeiter des Gasversorgers an der Unglücksstelle ein.

Von MAZonline