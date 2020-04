Haushaltsloch konnte diesmal noch gestopft werden

Pessin

Voll handlungsfähig ist jetzt auch die Gemeinde Pessin. Die Volksvertreter haben in ihrer jüngsten Sitzung den Haushalt für 2020 beschlossen. Allerdings gibt es einen Wermutstropfen. Denn die kleine Gemeinde muss ein riesiges Loch im Ergebnishaushalt verkraften. Rund 550 000 Euro fehlen dort.

Dieses Jahr kommt Pessin aber noch einmal mit einem blauen Auge davon, kann das Defizit aus der Rücklage begleichen. „Möglich ist dies, weil die Gemeinde in der Vergangenheit hohe Gewerbesteuererträge hatte. Noch einmal wird sie es in der Größenordnung aber nicht leisten können“, sagt Friesacks Amtsdirektor Christian Pust.

Weniger Schlüsselzuweisungen

Ein Grund für das immense Haushaltsdefizit sind die geringen Schlüsselzuweisungen, was wiederum mit den hohen Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von mehr als 500 000 Euro vor zwei Jahren zu tun hat. Die kamen von zwei Firmen im Ort. Jetzt allerdings hat sich die Einnahmesituation wieder normalisiert. Rund 70 000 Euro Gewerbesteuern sind im aktuellen Gemeindeetat veranschlagt.

Hinzu kommt, dass die Kommune in diesem Jahr einen recht hohen finanziellen Aufwand bei ihrer Kindertagesstätte hat. 30 000 bis 40 000 Euro sind eingeplant, um viele kleinere Arbeiten vornehmen zu können. So muss unter anderem etwas an Wänden getan werden, auch neue Türen sind erforderlich. „Die Arbeiten sind Voraussetzung, damit die Betriebserlaubnis wieder erteilt werden kann“, so Pust.

Spielplatz wird neu gestaltet

Und damit nicht genug: Auch der Spielplatz an der Kita soll neu gestaltet werden. Gerechnet wird dafür mit Gesamtkosten in Höhe von rund 120 000 Euro. Nicht alles muss die Gemeinde selbst bezahlen. Sie kann mit einer Förderung von rund 75 Prozent rechnen.

Darüber hinaus ist Geld für Straßenreparaturen im Haushalt eingestellt. Dabei geht es um eine Regenwasser-Abflussrinne, die die Straße der Jugend kreuzt. Diese weist Schäden auf, die nach Ansicht der Verwaltung größere Instandsetzungsmaßnahmen nach sich ziehen. Mehr als 40 000 Euro könnte das kosten. Allerdings wurde die Summe im Haushalt mit einem Sperrvermerk versehen. Bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird, soll es einen Vor-Ort-Termin mit dem Friesacker Bauamt geben.

Hoher Anteil beim Straßenausbau

Auch wenn voraussichtlich in diesem Jahr noch nicht mit dem Ausbau der Bundesstraße 5 in der Ortslage Pessin begonnen wird, so muss die Gemeinde auch dieses Projekt finanziell im Auge behalten. Denn ihr Anteil am gemeinsamen Geh-/Radweg und weiteren Ausgabeposten bei dieser Maßnahme beträgt rund 500 000 Euro. Da die Gemeindevertreter zudem die Entscheidung getroffen haben, auf der anderen Straßenseite, auf der sich die Geschwindigkeitsmessanlage befindet, auch einen Gehweg zu bauen, wird es noch teurer.

„Da kann die Gemeinde nur hoffen, dass sie aus irgendeinem Topf Fördermittel bekommt“, sagt Christian Pust. Ein Teil der bisher veranschlagten Summe von 500 000 Euro ist bereits im diesjährigen Haushalt eingestellt, der übrige Teil muss dann 2021 berücksichtigt werden.

