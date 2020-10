Gericht stoppt Holzeinschlag im Schutzgebiet bei Paulinenaue

Paulinenaue

Der Naturschutzbund Brandenburg hat einen ersten Erfolg erreicht: Die seit Monaten andauernden forstlichen Arbeiten im Naturschutz- und Fauna-Flora-Habitat-Gebiet „Lindholz“ (FFH) bei Paulinenaue müssen gestoppt werden.

Das Verwaltungsgericht Potsdam hat eine Zwischenverfügung erlassen, durch die die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Havelland verpflichtet wird, sofort für die Einstellung der Forstarbeiten zu sorgen. Darüber informierte jetzt der Nabu. „Jeder kann vor Ort sehen, wie viel Schaden schon jetzt angerichtet worden ist. Wir sind erschrocken über diese rabiate Vorgehensweise. Mehr denn je brauchen wir intakte Wälder. Wir fordern den endgültigen Stopp der forstlichen Eingriffe im Schutzgebiet Lindholz“, betont Friedhelm Schmitz-Jersch, Vorsitzender des Nabu Brandenburg.

Alle Arbeiten müssen ruhen

Bereits im Februar hatte sich der Nabu Osthavelland in Person des Paulinenauer Mitglieds Ingo Ludwig über den aus Sicht der Naturschützer vorliegenden „massiven Holzeinschlag“ in dem Schutzgebiet beklagt. „Doch trotzt mehrerer Aufforderungen ist die Untere Naturschutzbehörde Havelland nicht eingeschritten. Deswegen reichte der Nabu Brandenburg ein Eilverfahren ein. Als ersten Schritt hat das Verwaltungsgericht Potsdam eine Zwischenverfügung erlassen“, so Ludwig. Alle Arbeiten müssen jetzt ruhen, bis das Gerichtsverfahren entschieden ist.

Seit Februar wird im Gebiet „Lindholz“ gearbeitet. Quelle: Andreas Kaatz

Das Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet „Paulinenauer Luch und Lindholz“ liegt im Landschaftsschutzgebiet „ Westhavelland“ sowie im Vogelschutzgebiet „Rhin-Havelluch“. Das „Lindholz“ ist Teil von Natura 2000, dem weltweit größten Netz aus Schutzgebieten.

Das etwa 110 Hektar große Gebiet „Lindholz“ ist in Privatbesitz. Eigentümerin Elisabeth Kerscher aus Bayern hatte bereits im Februar auf Anfrage der MAZ erklärt, dass es sich lediglich um Aufräumarbeiten handeln würde, verursacht durch den Herbststurm „Xavier“ im Jahr 2017. Sie beauftragte eine Nauener Firma, die umgestürzten Bäume herauszuräumen. „Anschließend wollen wir alles einebnen und die Flächen wieder aufforsten“, so Kerscher.

Nabu erhebt schwere Vorwürfe

Doch für den Naturschutzbund geschehen dort keine Aufräumarbeiten, sondern: „Es wurden Bäume gefällt, weite Schneisen in den Wald geschlagen und jeglicher Bewuchs inklusive der Sträucher, Kräuter, Wurzelteller, Altbäume und des Totholzes entfernt. Selbst Jahre alte Baumstümpfe fielen diesem Vorgehen zum Opfer. Schwere Maschinen verdichteten und wühlten den Waldboden auf. Dabei wurden auch auf mehreren Hektar gesunde Stieleichen, Winterlinden, Hainbuchen abgeholzt“, sagt Ingo Ludwig.

Naturschützer beklagen die Fällarbeiten. Quelle: Andreas Kaatz

Die Untere Naturschutzbehörde Havelland hat nicht eingegriffen, obwohl sie den Sachverhalt kannte. Es gab im Februar einen Vor-Ort-Termin, aber dabei „sind keine sicheren Beweise für Zuwiderhandlungen gegen gesetzliche Bestimmungen in Schutzgebieten festgestellt worden“, so Kreissprecher Norman Giese damals.

Schutzgebiet soll massiv geschädigt sein

Das können die Mitglieder des Nabu nicht nachvollziehen. „Vor Maßnahmen, die ein FFH-Gebiet erheblich beeinträchtigten können, muss zuerst eine Verträglichkeitsprüfung zur Beurteilung der Auswirkungen erfolgen“, erklärt Ingo Ludwig. Er geht von erheblichen Schädigungen in dem Schutzgebiet aus. Das betreffe die beiden FFH-Lebensraumtypen „Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder“ und „Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder“. „Das Vernichten von stehendem und liegendem Totholz sowie Baumstümpfen als Lebensraum, Nahrungsquelle, Schlaf- und Nistplatz schädigen Arten wie Heldbock, Hirschkäfer, Mittel- und Schwarzspecht. Und die 13 Fledermausarten in Lindholz würden diverse Quartierbäume und Jagdgebiete verlieren.

