Friesack

Die Feuerwehren aus Friesack, Dallgow-Döberitz, Wustermark und Nennhausen stellten am Sonnabend im Feuerwehrtechnischen Zentrum des Landkreises Havelland in Friesack ihr Können im Bereich „Technische Hilfeleistung“ unter Beweis. Die Leistungsspange in Silber galt es zu erringen.

36 Kameraden stellt...