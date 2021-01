Havelland: Krisenstab zur Schweinepest tagt

Friesack

Der Krisenstab des Landkreises Havelland zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) tagte am Donnerstag in Friesack. An dieser Sondersitzung nahm auch der Parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Uwe Feiler ( CDU), zusammen mit Landrat Roger Lewandowski ( CDU) teil.

Uwe Feiler in Friesack, hier mit Landrat Roger Lewandowski (l.) Quelle: privat

Der Staatssekretär konnte sich davon überzeugen, dass der Landkreis Havelland für den Ernstfall eines Ausbruchs der Tierseuche sehr gut vorbereitet ist: „Es ist beeindruckend zu sehen, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier leisten. 35 Kilometer eines festen Zaunes und weiteres notwendiges Material sind im Feuerwehrtechnischen Zentrum in Friesack gelagert, weitere 65 Kilometer stehen auf Abruf bereit, um die Kernzone um etwaige Fundorte absperren zu können.“

Kontakte zu Nachbarkreisen und Berlin

Beruhigend sei es für ihn auch zu wissen, dass die Zusammenarbeit mit den Jägern, Landwirten und Kommunen sehr gut funktioniert und der Landkreis schon Kontakt zu den Nachbarkreisen in Sachsen-Anhalt und mit Berlin aufgenommen hat, um sich für den Fall der Fälle schnell abstimmen zu können. Der Verdachtsfall in Groß-Glienicke vor zwei Wochen hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass auch Berlin sich auf den Schweinepest-Fall vorbereitet. „Der hohe Schwarzwildbestand auch in der Bundeshauptstadt verdeutlicht, dass die ASP-Prävention nicht nur Aufgabe des ländlichen Raums ist", sagte der Bundestagsabgeordnete zu der länderübergreifenden Aufgabe.

Immer mehr Fälle von Afrikanischer Schweinepest

Die Zahl amtlich bestätigter Fälle von Afrikanischer Schweinepest (ASP) in Brandenburg ist laut Verbraucherschutzministerium auf 527 gestiegen, hieß es Donnerstag. Die Tierseuche wurde bei 30 neuen Funden vom Nationalen Referenzlabor des Friedrich-Loeffler-Instituts nachgewiesen.

Die gefährliche Seuche war in Brandenburg am 10. September 2020 das erste Mal nachgewiesen, allerdings grassierte sie seit Anfang des Jahres im Nachbarland Polen. Ein Übergreifen auf Deutschland konnte letztlich nicht verhindert werden. Der bei Wildschweinen auftretende Virus kann auch Hausschweine befallen und bedroht so die entsprechenden Landwirtschaftsbetriebe in ihrer Existenz, weil er zu Massentötungen der Tiere führen kann.

