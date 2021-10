Vertreter zahlreicher Feuerwehren aus dem Havelland nahmen am Dienstagabend in Friesack Defibrillatoren in Empfang, die mit Geld aus dem Demografiefonds angeschafft wurden. Die Geräte sollen im Rahmen des Projektes First Responder bei Reanimationen helfen. Denn es zählt jede Minute.