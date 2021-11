Herbstputz in Brädikow

Brädikow

Der Herbst hinterlässt gerade seine Spuren. Das Laub der Bäume und Büsche leuchtet in dieser Jahreszeit in satten Farben, bevor es dann leise zu Boden rieselt. So schön es für das Auge auch ist, weniger schön ist die Flut an Laub auf Gehwegen und Straßen.

Am Sonnabend fand in der Ortsmitte von Brädikow ein Herbstputz statt. Mit Harke, Schippe, Besen und Schubkarren kamen rund 25 Helfer, um den Ort zu verschönern. Die öffentlichen Flächen wurden von Laub befreit und im Rosengarten fanden erste Vorbereitungen für die Pflanzung von Rosenstöcken statt. „In den letzten Jahren haben wir immer eine Herbstputzaktion durchgeführt, um liegengebliebene Arbeiten auf öffentliche Flächen zu verrichten“, berichtet Frank Donner, ehrenamtlicher Ortsvorsteher des 340-Seelen-Dorfes. „Es gibt einen harten Kern von Helfern, die sich wirklich für das Dorf interessieren und immer mit anpacken.“

50 Rosenstöcke für Brädikow

Neben Fegen und Laubrechen stand die Belebung des Rosengartens auf dem Plan. „Der Rosengarten ist der zentrale Punkt in unserem Ort. Seit der Wende gibt es dort allerdings keine Rosen mehr. Das wollen wir nun ändern und dort Neue pflanzen“, so Frank Donner.

Der Rosengarten in Brädikow wird wieder zum Leben erweckt. Quelle: Enrico Berg

„Man muss allerdings etwas Geduld haben, bis hier eine Rosenpracht entsteht“, gibt Silke Trunk zu Bedenken. „Heute finden die vorbereitenden Arbeiten statt, nächste Woche werden dann circa 50 Rosenstöcke gesetzt. Die Setzlinge sind 2-3 Jahre alt und werden wurzelnackt gepflanzt“, erklärt die Gärtnerin und ergänzt: „Die Pflanzen wurden aus der Gemeindekasse bezahlt. Es können Patenschaften übernommen werden. Entweder in finanzieller Form als Unterstützung zur Erhaltung des Rosengartens oder aktiv als Gieß- und Pflegepate.“

Paul Petersen und Söhnchen Milo (9 Monate) beluden den Hänger mit Laub. Quelle: Enrico Berg

Auf dem Spielplatz waren Helfer ebenfalls fleißig zugange. Dort wurden die Bänke mit Bürsten geschrubbt. Lisa Haensel verpasste einem Fahrradständer einen frischen, grünen Anstrich. „Wir haben zum Subbotnik aufgerufen, wir sind ein Ossi- Dorf und mit diesem Begriff können die meisten Einwohner etwas anfangen“, so die Brädikower Gemeindevertreterin. „Mit diesem freiwilligen, unbezahlten Arbeitseinsatz der Helfer wollen wir das Dorf wieder aufhübschen und winterfest machen. So eine Aktion ist ein schönes Miteinander. Toll, dass sich so viele daran beteiligen.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Traktor und Catering als Unterstützung

Das Amt Friesack und die Feuerwehr beteiligten sich an der Aktion. Das Amt Friesack stellte den Helfern einen Traktor mit Frontlader und einen Hänger zur Verfügung, damit man dem Laub Herr werden konnte.

Ortswehrführer Sven Erstling von der Feuerwehr Brädikow. Quelle: ENRICO BERG

„Die Feuerwehr macht das Catering bei der Herbstputzaktion“, sagt Ortswehrführer Sven Erstling. „Nach getaner Arbeit wird gemeinsam gegrillt, es gibt warme und kalte Getränke. Das ist ein Dankeschön an alle Helfer. Wir nutzen diese Gelegenheit auch, um die Brädikower auf das Ehrenamt Feuerwehr aufmerksam zu machen und sie dafür zu begeistern.“

Von Hannelore Berg