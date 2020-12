Jahnberge

Aus bisher ungeklärter Ursache ereignete sich am späten Sonntagabend ein Unfall auf der L17 zwischen Betzin und Jahnberge. Ein Pkw-Fahrer, der aus Betzin kam und in Fahrtrichtung Jahnberge unterwegs war, kam von der Fahrbahn ab. Anschließend landete er mit seinem Pkw in einem Wassergraben.

Die Friesacker Feuerwehr war im Einsatz. Quelle: Julian Stähle

Anzeige

Als die Feuerwehr Friesack an der Unfallstelle eintraf, betreute die Polizei den Fahrer bereits, der aus seinem Pkw selbstständig aussteigen konnte. Der Mann hatte sich unter anderem eine Unterkühlung zugezogen.

Der Fahrer erlitt Unterkühlungen. Quelle: Julian Stähle

Die Feuerwehr musste anschließend das Fahrzeug aus dem Wassergraben bergen. Dafür wurde die Straße gesperrt. Der Fahrer kam aufgrund seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Von MAZ Havelland