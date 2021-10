Wutzetz

Für die Wutzetzer wird der 3. Oktober 2021 nicht nur zum Ohrenschmaus, sondern zum Festschmaus: Denn die Wutzetzer Frauen haben zum Erntedankfest nicht nur viele leckere Kuchen gebacken. Erstmals läutet die alte Glocke von 1715 elektrisch betrieben im erst 2018 sanierten Fachwerkturm. Erst letzten Dienstag war das elektrische Läutewerk eingebaut worden. Vorher war über Jahrzehnte Seilziehen für die Glocke angesagt. Willi Beyer (86) war einer der Wutzetzer, der Jahraus, Jahrein die steile (Hühner-)Leiter hochgestiegen war, um die alte Glocke zum Schwingen zu bringen.

Pfarrer Udo Gerberth wird um 14 Uhr die Andacht zum Erntedankfest am 3. Oktober ’21 halten. Quelle: Jeannette Hix

Schon 1540 soll in Wutzetz die erste Fachwerkkirche errichtet worden sein - allerdings ohne Turm. Zum Glück: Denn so hatte man damals weniger Arbeit, das Gotteshaus nach den zwei verheerenden Bränden wieder aufzubauen. Laut alten Unterlagen wurde 1830 die Kirche komplett abgetragen und zwölf Jahre später durch einen neuen Fachwerk-Hallenbau ersetzt.

Diesmal bekam die neue Kirche auch einen quadratischen Turm, über den man heute noch ins Gotteshaus tritt. Als Willi Beyer damals, 1960, am 6. Mai, durch die Eingangstür im Turm schritt, hatte er einen festlichen dunklen Anzug an. Damals hat er seine Margarete (heute 83) geheiratet. „Sie war ganz in weiß ... mit einem Blumenstrauß“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Den bunten Blumenstrauß hat Gundula Maack in ihrem Garten gepflückt. Die Rentnerin sorgt immer für frische, schöne Blumen. Quelle: Jeannette Hix

Auch die zwei Kinder der Beyers wurden in der Kirche getauft. „Damals hatten wir nicht den schweren Taufstein – Himmel, war der schwer, als der in den 70er Jahren geliefert wurde. Gut, dass das zwei Teile sind“, erinnert sich Willi Beyer, dessen Enkel Paul übrigens die alte Kirchturmuhr wieder in Form gebracht hat.

In den 60er Jahren war es auch, als an der alten Kirche immer mehr der Zahn der Zeit nagte. „Da hat man beschlossen, den Schiefer gedeckten Kirchturm abzutragen“, erinnert sich Willi Beyer. Zu viele Schiefern fehlten und zu viel Regen war schon eingedrungen. „Am Ende war die alte Kirche nur noch eine Ruine“, sagt Willi Beyer.

Entkernt bis fast auf die Grundmauern – so sah die Kirche vor der Sanierung aus. Quelle: Jeannette Hix

Von Mitte der 1980er Jahre bis zur Sanierung der Kirche 1994 sollen die Gottesdienste im Feuerwehrraum oder in dem ehemaligen Schulhaus abgehalten worden sein.

Da war Gundula Maack schon mit ihrer Familie von Mecklenburg nach Wutzetz gezogen – es war das Jahr 1978. 1996 hatte sich die Landwirt-Familie selbstständig gemacht.

Jesus am Kreuz ist vor der alten Orgel aufgebaut. Erst 2003 wurde die Orgel als Leihgabe eingeweiht. Inzwischen gehört sie der Wutzetzer Kirchen-Gemeinde. Quelle: Jeannette Hix

„Die Kirche gehört für mich von Kindheit an dazu. Mein Vater war Organist und oft mussten meine Geschwister und ich Luft in eine Art Blasebalg pumpen, damit die alte Orgel zu Hause in Mecklenburg einen Ton von sich gab“, erinnert sich die Rentnerin.

In Wutzetz konnte man damals noch von einer Orgel nur träumen. „Erst im Juni 2003 wurde die Orgel als Leihgabe eingeweiht“, erinnert sich Frau Maack. Und Willi Beyer ergänzt. „Die Orgel stand vorher in einer Friedhofskapelle in Berlin-Tiergarten.“ Riesig gefreut habe man sich, als später das Musikinstrument Wutzetz übereignet wurde.

Seit Mittwoch, den 29. September 2021 wird die alte Glocke von 1715 mit einem elektrischen Läutewerk in Schwingung gebracht – Seilzug adieu. Quelle: Jeannette Hix

„Und können Sie sich noch erinnern, als wir 2010 die neue, sehr schöne Bestuhlung bekamen, die Sie ja aufgebaut haben“, sagt Frau Maack zu Herrn Beyer. Die alten, unbequemen Holzbänke hatten da ausgedient.

2018 gab es erneut ein Highlight in Wutzetz – endlich war auch der inzwischen wieder aufgebaute und wieder marode gewordene Fachwerkturm saniert. Nach langer „Läut-Abstinenz“ durfte endlich auch wieder die Glocke läuten – allerdings damals ja noch per Seil. Voller Freude sagt Frau Maack: „Das elektrische Geläut konnten wir für rund 2600 Euro nur anschaffen, weil die Wutzetzer so fleißig gespendet haben.“ Gundula Maack war als Kirchenratsvorsitzende von Haustür zu Haustür gegangen und hat um Spenden gebeten. „Da kamen an einem Tag tatsächlich rund 1600 Euro zusammen. Den Rest habe Pfarrer Udo Gerbeth (67) zum Teil aus der Kollekte zugesteuert. „Dafür danken wir ihm ganz herzlich“, sagt Gundula Maack.

Willi Beyer hat die Stühle einst zusammengeschraubt. Die alten, unbequemen Holzbänke hatten endlich ausgedient. Quelle: Jeannette Hix

Seine Andachtsrede um 14 Uhr am 3. Oktober hat er natürlich auch längst geschrieben. „Darin werde ich mich auch noch einmal bei den Wutzetzern für die Spenden bedanken“, sagt der Pfarrer, der seit 2012 auch die kleine Kirchgemeinde betreut und hofft, dass mehr Menschen den Weg ins Gotteshaus finden. Auch Dank der vielen Spenden der Wutzetzer konnte die Kirche fertigsaniert werden. Jeder, der mochte, bekam einen leeren, unbeschrifteten Briefumschlag und tat die Spende hinein, die er entbehren konnte. Dann klebt der Spender den Umschlag zu – so bleibt geheim, wer, was gegeben hat.

Welchen Kuchen Frau Maack am Sonntag zum Erntedankfest backt, weiß sie auch schon: Es wird ein Apfelkuchen. An dem Festtag ist ein buntes Fest geplant: So ziehen ab 13.30 Uhr Verena und Karsten Orgis vom „Shagya-Araber-Gestüt Eichenhof Wutzetz“ mit ihren Rössern durchs Dorf. Die Wutzetzer Band „Delikat-Beatformation“ alias Gitarristin Heidi Schümann, ihrem Mann Schlagzeuger Eddy und Bassgitarristin Doro Orgis sorgen für die musikalische Unterhaltung.

Und wenn vom Apfelkuchen von Gundula Maack etwas übrig bleiben sollte – kein Problem: Gundula Maack hat am 4. Oktober Geburtstag und wird 72 Jahre alt.

Von Jeannette Hix