Mit einer durchschnittlichen Ernte rechnet Landwirt Heiko Gräning aus Warsow in diesem Jahr. In der GbR, die er gemeinsam mit René Kutscher betreibt, wird auf rund 190 Hektar Roggen angebaut, auf 45 Hektar steht Gerste, auf 30 Hektar Raps. In etwa zehn Tagen soll es als Erstes mit dem Drusch der Gerste losgehen.

Gräning hofft, dass die Nachtfröste Ende März der Gerste und auch dem Raps nicht allzu viel anhaben konnten. „Beim Roggen ist der Regen gerade noch rechtzeitig gekommen, die Ähren sind ganz gut ausgebildet“, sagte Gräning am Donnerstag zum offiziellen Ernteauftakt des Kreisbauernverbandes Havelland. „Schön wäre es aber auch, wenn wir nicht nur durchschnittliche Erträge haben werden, sondern auch mindestens durchschnittliche Preise“.

Drei schlechte Jahre

Wie er sagt, sei man grundsätzlich optimistisch. Ursprünglich hatte man in diesem Jahr mit ungünstigeren Bedingungen gerechnet. „Wir werden wohl mit einem blauen Auge davonkommen“, sagt Gräning.

In den drei Jahren zuvor sah es schlechter aus. 2017 war viel zu feucht. „2018/19 sind wir dann vertrocknet, da hat uns das Grünland gerettet“. Der Verkauf von Heu an Pferdehöfe, vornehmlich in Berlin, konnte die Verluste an anderer Stelle teilweise ausgleichen.

Eine ähnliche Prognose für dieses Jahr gibt Volker Karle aus Friesack ab. Der Vorstandsvorsitzende der Agrargenossenschaft Friesack sagte: „Wir sitzen in den Startlöchern. Auch wir rechnen mit einer durchschnittlichen Ernte und hoffen, dass wir in etwa einer Woche mit der Gerste anfangen können. Mit Regen sind wir momentan ganz gut versorgt“.

Wenigste Sorgen beim Roggen

Damit liegen die beiden Betriebe im allgemeinen Trend. Denn wie Detlef Wacker, stellvertretender Vorsitzender des Kreisbauernverbandes, sagte, rechne man mit einer Ernte, die dem Schnitt der letzten fünf Jahre entspricht.

„Wir erwarten keine schlechten Erträge. Beim Roggen haben wir die wenigsten Sorgen und hoffen dort auf eine durchschnittliche Ernte. Wir werden die Qualität für Brotroggen erreichen“, ist Wacker optimistisch.

Raps-Ertrag geht zurück

An anderer Stelle sieht es nicht so gut aus. „Der Raps ist eines unserer Sorgenkinder“, so Wacker. Er sieht die Bauern dabei politisch ausgebremst. Denn die Saatgutbeizung ist verboten worden, was zur Folge hat, „dass wir die Kohlfliege nicht in den Griff bekommen“. Aus dem Grunde gehe der Ertrag um rund ein Viertel zurück.

„Der Raps wird verschwinden. Es gibt Betriebe, die jetzt noch mal ernten. Sollte der Ertrag nicht stimmen, dann stellen sie den Anbau ein“, so Wacker. Dabei sei der Raps unter anderem wichtig für die Fruchtfolge.

Nachtfröste Ende März

Hinzu komme, dass in diesem Jahr die Nachtfröste mit minus sieben Grad Celsius Ende März Schaden angerichtet hätten. Man müsse abwarten, wie sich das auf den Ertrag auswirken wird, so Wacker.

Keine Probleme mit dem Raps und der Kohlfliege hat indes der Betrieb von Volke Karle. „Wir hatten 20 Jahre lang keinen Raps angebaut und erst vor drei Jahren damit angefangen. Ich bin ganz optimistisch, dass wir eine ordentliche Ernte einfahren“, sagt er. Auf 140 Hektar stehen die Pflanzen.

Mehr Futter für die Tiere

Landwirte, die Tiere halten, hatten in den vergangenen beiden Jahre extreme Probleme. Futterreserven anzulegen, war wegen der Trockenheit nicht möglich. Der Mais hat sich an vielen Stellen kaum entwickelt. Detlef Wacker ist aber optimistisch, dass sich dies für die Betriebe in diesem Jahr ändert, dass sie einen Futterstock aufbauen können, um die Tiere zu versorgen.

Und der stellvertretende Vorsitzende sprach noch ein weiteres Thema an, das die Landwirte beschäftigt und das insbesondere in der Erntezeit eine große Rolle spielt. „Wir dürfen mit unseren Fahrzeugen weiterhin nicht die Kraftfahrstraßen nutzen, sondern müssen uns durch die Städte quälen. Das ist unverständlich“, sagt Wacker.

Ausnahmeregelung angeregt

Denn die breiten Traktoren oder Mähdrescher kommen nur mit Mühe durch die teils immer enger ausgebauten Straßen sowie Kreisverkehre in den Orten. „Es sollte für acht Wochen eine Ausnahmeregelung geben“, meinte er. So könnte man dann beispielsweise die B5-Umfahrung Nauen nutzen.

Von Andreas Kaatz