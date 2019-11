Mühlenberge

Der Reifen eines Lasteranhängers geriet am Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf der Bundesstraße 5 in Brand. Der Lkw befand sich zwischen Pessin und dem Abzweig Wagenitz in Fahrtrichtung Nauen, als der Reifen auf der linken Anhängerseite platzte und die Reste Feuer fingen.

Ein Pkw wurde durch herumfliegende Teile beschädigt. Während der Lösch- und Räumarbeiten war die B 5 für anderthalb Stunden gesperrt.

Ein Ersthelfer erlitt eine Rauchvergiftung. Zum Sachschaden konnten keine Angaben gemacht werden.

Von MAZ