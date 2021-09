Briesen

Bei Falk-Thilo Ferse (54) tobt nicht nur Labrador Tommy (4) durch den Garten – sondern auch 18 Bienenvölker düsen durchs Grün: Es summt und brummt in Briesen. In der Serie: „Orte und Siedlungen der Stadt Friesack vorgestellt“ bekommt Briesen am Serien-Ende auch ein würdiges Plätzchen in der MAZ.

Seit 2017 wohnt Familie Ferse im Ort, in Berlin hatten sie die Koffer gepackt. „Wir wurden in Briesen nett aufgenommen. Die Briesener sind unkompliziert. Das hat mir gleich gefallen“, sagt der Hobby-Imker. Der Marketing-Manager liebt die Ruhe drumherum und den Wald. Seine drei Kinder (16 und 12) würden sich da vielleicht mehr Aktion wünschen. Und vielleicht auch eine günstigere Verbindung zur Schule nach Nauen. „Die Kids fahren morgens um halb sieben von Briesen mit dem Bus bis Friesack und von dort mit dem Zug nach Nauen. Dann haben sie eine Stunde Zeit, bis um acht die Schule beginnt. Aber ich denke, es ist so gut machbar“, sagt Falk-Thilo Ferse.

Labrador Tommy mit seinem Herrchen Falk-Thilo Ferse – der Marketing-Manager züchtet Bienen. Quelle: Jeannette Hix

Beim Rückweg gebe es für die jungen Leute drei Möglichkeiten, nach Hause zu kommen - aber alle seien nicht optimal. Darüber sind sich alle jungen Eltern im Dorf wie Jeannine Franz (40) und Sabine Börner einig. Die Börners leben seit fünf Jahren mitten im Wald am äußersten Dorfende. Seit dem Frühjahr hat Familie Börner Rotwild im Gehege am Haus, dafür einen Weg zum alten Friedhof umzäunt - allerdings dafür auch einen neuen Alternativ-Weg geschaffen.

Sabine Börner hält mit ihrer Familie Rotwild, will in Zukunft das Fleisch vermarkten. Bei den Schulbus-Verbindungen sieht sie noch Luft nach oben. Quelle: Jeannette Hix

Das Riesen-Areal hatte die Stadt Friesack an die Familie verkauft: „Ich hätte mir gewünscht, dass die Stadt altes Kulturgut wie den Friedhof mit den alten Gräbern nicht mitverkauft“, sagt Andi Gerber (60), der seit 2013 des Jobs wegen zwischen Berlin und Briesen pendelt. „Außerdem hat die Stadt die Verkaufsabsichten auch nicht ausgeschrieben“, bemängelt der Elektriker.

Pendeln müssen auch die Briesener Kids auf dem Weg von der Schule nach Hause. „Unsere Zwillinge und ihre große Schwester können von der Schule zurück von Nauen bis Paulinenaue mit dem Zug fahren und dann bis Briesen weiter mit dem Bus“, sagt Falk-Thilo Ferse. Eine andere Möglichkeit sei, bis Friesack und dann mit dem Bus oder von Nauen bis Wagenitz zu fahren, um dort in einen anderen Bus umzusteigen.

Christine Barz ist wie ihre Schwester Renate (l.) in Briesen aufgewachsen, hat einst Feste organisiert. Am 2. 2. 2022 will sie 2000 Lichter im Dorf aufstellen. Quelle: Jeannette Hix

Die Kinder von Sabine Börner und ihrem Mann lernen im Da-Vinci-Campus in Nauen. „Wenn ich zur Arbeit nach Berlin fahre, kann ich sie zur Schule mitnehmen“, sagt Sabine Börner. „Aber mit dem Abholen klappt das auf dem Rückweg meistens nicht.“

Da am Wochenende gar kein Bus nach Friesack fahre, müsse nachgebessert werden, findet Jeannine Franz. „Ich bin sicher, dass die Verbindung viele nutzen würden“, meint die Heilerziehungspflegerin.

Heiko Kummer arbeitet für einen Förster aus Paulinenaue, hat in Briesen ein Sägewerk. „Auf dem Parkweg sollte die Polizei mal einen Blitzer aufstellen.“ Quelle: Jeannette Hix

Auch den Bus nach Rathenow würden viele Briesener gerne häufiger sehen. Von montags bis freitags wird die Linie Friesack – Nennhausen in Briesen um 7.16 Uhr, 7.59 Uhr sowie um 13.28, 14.28, 15.35 und 17.22 Uhr angefahren. „Eine zusätzliche Busverbindung vormittags nach Rathenow würde sicher von vielen genutzt werden“, ist zu erfahren.

Christine Barz ist da nicht mehr so unternehmungslustig. „Ich kann nicht mehr so gut laufen“, sagt die 67-Jährige. „Aber ich muss auch gar nicht los. Montags kommt der Gemüsewagen und der Bäcker“, zählt sie auf. Mittwochs kommt wieder der Bäcker, freitags der Fleischer und sonnabends der Gemüsemann aus Kleßen und der Bäcker. „Die halten direkt vor meiner Tür.“

Jeannine Franz hätte gerne, dass auch am Wochenende ein Bus nach Friesack fährt. „Ich denke, viele würden die Verbindung nutzen.“ Quelle: Jeannette Hix

Die Rentnerin ist wie ihre Schwester Renate Kummer (70) in Briesen aufgewachsen. Renate Kummer wohnt heute im ehemaligen Forsthaus. „Wir hatten in Briesen so ein schönes Schloss. Schade, dass es 1961 abgerissen wurde“, sagt Christine Barz. Sie erinnert sich noch an den Bunker im Briesener Wald - den Wald, den zum Teil Albert Hilbers gekauft hat. „Seit 17 Jahren wohne ich hier und fühle mich wohl und heimisch“, sagt der 91-jährige passionierte Jäger.

Albert Hilbers wohnt seit 17 Jahren in Briesen und freut sich über die nette Nachbarschaft. „Ich wurde hier herzlich aufgenommen“, sagt er. Quelle: Jeannette Hix

Gern denkt Christine Barz an früher zurück: „Wir Kinder waren oft im Bunker im Wald – wir haben dazu immer Jazz-Keller gesagt“,erinnert sie sich. Viele Dorffeste habe sie später mitorganisiert. Lächeln muss sie, wenn sie an das Jahr 2000 denkt. „Da haben wir im Dorf 2000 Luftballons aufgehängt. Der Kreis hatte uns sogar schwarz, rot, gelbe Luftballons spendiert. Einen Teil davon haben wir für eine kleine Spende verkauft und das Geld für den Kinderschutzbund in Rathenow gespendet“, sagt Christine Barz, die wie ihre Schwester neben zwei eigenen Kindern, auch drei Pflegekinder großgezogen hat.

Sebastian Sternberg zeigt auf die abgeplatzte Rinde der Linde vor seinem Haus, befürchtet morschen Astbruch. Quelle: Jeannette Hix

Renate Kummer treffen wir am Gartenzaun. Seit fast 31 Jahren trägt sie übrigens schon die MAZ aus. „So lange ich fit bin, mache ich das weiter“, sagt sie. Ärgern würde sie sich über die Raser, die statt mit 30 oft mit über 80 km/h über den Parkweg als Abkürzung nach Rathenow düsen. Auch Sohn Heiko Kummer (48) ärgert das.

Andi Gerber steht in seinem Garten. „Ich wünschte, die Stadt hätte das Land vom alten Friedhof nicht verkauft, sondern ihn als Kulturgut erhalten.“ Quelle: Jeannette Hix

Sebastian Sternberg (32) ärgert was ganz anderes. Es sind die hohen Linden, die den Plattenweg durch das Dorf säumen und nah an den Häusern stehen. „Bei Sturm sammeln wir im Grundstück viele tote Äste auf“, sagt der junge Familienvater. „Wir haben Angst, dass bei Sturm jemand zu Schaden kommt“, sagt Sebastian Sternberg.

Von Jeannette Hix