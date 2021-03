Mann ohne Fahrschein rastet am Bahnhof Paulinenaue aus

Paulinenaue

Zum Bahnhof in Paulinenaue wurde die Polizei am Dienstagabend (23. März) gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollte zuvor ein 25-jähriger Fahrgast, der keinen Fahrschein hatte, den Zug an der Haltestelle verlassen. Da er sich jedoch vehement dagegen gesperrt haben soll, sollen drei Zeugen dem Zugbegleiter dabei geholfen haben, den Mann aus dem Zug zu befördern. Dann soll der junge Mann einen der Zeugen – einen 48-jährigen Havelländer – auf dem Bahnsteig mit einer zuvor zerbrochenen Glasflasche angegriffen und leicht verletzt haben. Auch einen weiteren Helfer wollte er damit schlagen, was aber nicht gelang.

Die eingesetzten Polizisten konnte die Zeugen und den Tatverdächtigen am Bahnhof antreffen. Alle drei Zeugen waren alkoholisiert. Da der Tatverdächtige keine Ausweisdokumente bei sich hatte, wurde er vorläufig festgenommen und musste die Beamten zur Feststellung seiner Identität aufs Revier begleiten. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Gegen den Mann wurden Strafanzeigen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

