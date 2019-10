Friesack

In ein Firmengebäude auf dem Industriegelände in Friesack ist in der Nacht zum Samstag eingebrochen worden. Ein Mitarbeiter stellte die Tag Samstagmorgen fest und alarmierte die Polizei.

Entwendet haben die Diebe verschiedene Werkzeuge, Arbeitsmaschinen und einen Mercedes-Benz Sprinter mit dem Kennzeichen HVL-AS 919. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden von 120 000 Euro.

Die Polizei bitte um Hinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht vom Freitag auf Samstag im Bereich Friesack gesehen hat, kann sich an die Inspektion Havelland, Telefon: 03322/ 27 50, oder jede andere Polizeidienststelle wenden.

Von MAZ online