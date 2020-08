Brädikow

Seit fast 25 Jahren leben Dietmar und Karin Radzewitz auf ihrem Hof in Brädikow Tür an Tür mit Rauchschwalben. Für ihr Engagement im Vogelschutz wurde das Ehepaar nun vom Naturschutzbund Osthavelland mit der Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“ ausgezeichnet. „Notwendige Nester und deren Bau im und am Haus, werden von den beiden aktiv gefördert und geschützt. Viele Generationen von Rauchschwalben konnten so das Licht der Welt in Brädikow erblicken und hier sicher aufwachsen“, sagt Konrad Bauer vom Nabu Osthavelland.

Zweite Brut bereits erfolgreich ausgeflogen

Auch in diesem Jahr ist schon die zweite Brut erfolgreich ausgeflogen. Das sei besonders erfreulich, da die Rauchschwalbe in den vergangenen Jahren unter dem Rückgang der Weidewirtschaft und dem Verlust von strukturreichen Landschaftselementen gelitten habe. Der Bestand sei zurück gegangen. Zudem werden den Vögeln häufig ein erforderlicher Brutplatz in Gebäuden und Stallungen verwehrt. Wegen eines Insektenschwundes sei es zudem zu einem Nahrungsmangel bei der Aufzucht der Jungvögel gekommen. Eine Rauchschwalbe frisst etwa 1,8 Kilogramm Insekten im Jahr. Das entspricht knapp dem 62-Fachen ihres Eigengewichts.

„Die Nester von Rauchschwalben sind übrigens ganzjährig geschützt. Sie werden häufig von den Vögeln in der nächsten Brutperiode wieder bezogen, wenn sie die Nester Instand gesetzt haben. Als Gebäude-Innenbrüter sind die Tiere aber auf die Toleranz der Gebäudeeigner angewiesen“, so Bauer.

Schwalbenbestand hat sich halbiert

In den vergangenen 50 Jahren hat sich der Bestand der Rauchschwalben in Deutschland halbiert. In manchen europäischen Ländern werde, trotz europaweitem Schutz noch immer Jagd auf die Rauchschwalben gemacht.

Der Nabu zeichnet regelmäßig Hausbesitzer aus, die einen sicheren Brutplatz für Schwalben bieten. Erst im Juni erhielt das Landhaus von Familie Butza-Bannasch in Pausin eine solche Plakette.

