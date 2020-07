Friesack

Nach einem Einsatz der Bundespolizei am Freitagnachmittag in einem ICE am Bahnhof Friesack werden nun weitere Zeugen gesucht.

In dem mit rund 320 Reisenden besetzten Zug kam es gegen 13 Uhr auf der Fahrt nach Hamburg zu einer so genannten Bedrohungslage. Der Zug stoppte daraufhin außerplanmäßig am Bahnhof Friesack. Anschließend evakuierten Bundespolizisten die Reisenden und nahmen einen 30-jährigen Mann fest. Dieser befindet sich derzeit in einer Brandenburger Justizvollzugsanstalt in Haft.

Anzeige

Reisende gesucht, die Kontakt hatten

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten. In diesem Zusammenhang werden noch weitere Reisende aus dem Zug als Zeugen gesucht, die Kontakt mit der festgenommenen Person hatten beziehungsweise Äußerungen von ihm wahrgenommen haben. Zur Tatzeit soll sich der Mann mit ungepflegtem äußeren Erscheinungsbild im dritten Waggon des Zuges aufgehalten haben.

Weitere MAZ+ Artikel

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Bundespolizei unter der Rufnummer 030 / 20622 93 60 und unter der kostenfreien Hotline 0800/68 88 00 entgegen.

Großeinsatz ausgelöst

Wie berichtet, hatte der betreffende Mann in dem Zug auf dem Weg von Berlin nach Hamburg gegenüber anderen Fahrgästen damit gedroht, eine Gefahrensituation herbeizuführen. Daraufhin wurde ein Großeinsatz ausgelöst, an dem auch ein Hubschrauber beteiligt war.

Nach dem Stopp in Friesack haben dann Bundespolizisten den 30-Jährigen überwältigt und mehrere Stunden lang den Zug nach verdächtigen Gegenständen durchsucht. Es wurde aber nichts gefunden.

Von MAZ Havelland