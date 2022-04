Nach zweijähriger Pause: Wagenitz lädt zum ersten Feuerwehr-Wettkampf ein

Friesack

Lange hatten die Kameradinnen und Kameraden in den vergangenen Monaten darauf verzichten müssen, sich auf Wettkampfebene miteinander zu messen. Die Amtsausscheide sind für die Einsatzkräfte stets ein willkommener Anlass, nicht nur gemeinsam auf die Wettkämpfe hin zu trainieren, sondern sich dort dann auch in Geschicklichkeit, Schnelligkeit oder Fitness miteinander zu messen.

Neun Teams zeigten ihr Können

Am vergangenen Sonnabend war es um Punkt 10 Uhr schließlich so weit: Nach zweijähriger, coronabedingter Pause fand erstmals wieder der Amtsausscheid der Feuerwehren des Amtes Friesack statt. Neun Teams aus sieben Ortswehren des Amtesbereiches zeigten bei herrlichen Frühlingswetter ihr Können.

„Auch wenn hier und dort nicht genügend Zeit zum Üben war, waren alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hoch motiviert und gaben ihr Bestes“, berichtet Andreas Gräning, Ortswehrführer aus Wagenitz. Die Wagenitzer waren Gastgeber der Veranstaltung auf ihrem Sportplatz, die unter dem Motto „Havel-Ostwind-Warm-Up“ stattfand.

Die Feuerwehren im Wettkampf beim ersten Amtsausscheid 2022 am 23.April. Quelle: privat

Wie groß die Motivation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer tatsächlich war, zeigte sich an den Zeiten, in der sie am Vormittag ab 10 Uhr die gestellte Aufgabe – das Füllen eines Behälters mit Hilfe einer Pumpe und Schläuchen aus einem Wasserbottich – erledigten. „Keine Mannschaft benötigte mehr als eine Minute“, bilanzierte Gräning. Die Spitzenzeit fuhr die Feuerwehr aus Vietznitz mit 30,48 Sekunden ein, die sich damit auch den Sieg sicherte.

Partner-Feuerwehr aus Ennepetal

„Sehr gefreut haben wir uns auch über die Anwesenheit unserer Partner-Feuerwehr aus Ennepetal“, berichtet der Wagenitzer Ortswehrführer zudem. „Viele Jahre besteht diese Freundschaft schon und es ist immer wieder ein schönes Wiedersehen!“

Am Nachmittag startete dann das „Warm Up“ zum Havel-Ostwind-Wettkampf. Der war ursprünglich – wie zuletzt vor vier Jahren – am Abend und unter Flutlicht geplant. Aufgrund der coronabedingt unsicheren Lage entschied man sich dieses Mal jedoch für eine abgespeckte Variante am Nachmittag.

Die Pokale stehen bereit. Quelle: privat

Neben den Friesacker Amtswehren nahmen an diesem Wettkampf auch die Feuerwehren aus Grünefeld (Schönwalde-Glien), Priort (Wustermark), Wolsier (Havelaue) sowie Potsdam-Bornstedt teil. Jede Wehr startete mit einer eigenen Pumpe noch aus DDR-Zeiten, einer Jöhstadt 8/8. Bei diesem Wettkampf zeigte sich neben den Fertigkeiten der Einsatzkräfte auch „die gute Pflege der Technik“, so Gräning, denn unter dem steten Aufheulen der Pumpen seien insgesamt zehn Teams, eine ordentliche Zahl, an den Start gegangen. Sieger wurde am Ende die Feuerwehr aus Wolsier mit einer Zeit von 27,27 Sekunden. Zusätzlicher Höhepunkt waren bei der anschließenden Siegerehrung eigens von einem Kameraden hergestellte Pokale, die aus Feuerwehrequipment bestanden.

Nicht nur die Einsatzkräfte, auch viele Besucher, darunter viele Familien mit Kindern, zog es zu der Veranstaltung nach Wagenitz. Neben den Wettkämpfen ließen diese sich vor Ort Bratwurst, Erbsensuppe, Kuchen und Eis schmecken und feuerten die Feuerwehren kräftig an. „Es war ein wunderschönes Gefühl, ohne Maske in viele glückliche Gesichter zu sehen und zu spüren, das es auch nach zwei Jahren Pause eine so tolle Gemeinschaft gibt“, bilanzierte Gräning am Ende des Tages. Die Vorfreude auf den nächsten „Havel-Ostwind-Wettkampf“, dann wieder unter Flutlicht, im Jahr 2024 ist schon jetzt groß, sagt er.

Von MAZonline