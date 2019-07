Pessin

Bei zehn war Schluss, der Turm wankte, und die elfjährige Tara Graf fiel runter. Aber sie wurde beim Kistenstapeln natürlich von den Helfern aufgefangen.

28 Meter über dem Sportplatz

Hoch hinaus wollten Julia Monreal und Charlize Strecker. Sie hatten es mit der Drehleiter der Friesacker Feuerwehr leichter. Auf 28 Meter ging es hoch beim Pessiner Dorffest. Was für ein Blick über das Dorf, das die 750-Jahr-Feier am Samstag mit einem Dorffest auf dem Sportplatz begann.

„Wir für Euch und wir alle gemeinsam“, sagte Bürgermeister Christian Meyer und hatte damit das Motto für die Veranstaltung ausgegeben.

Von der Drehleiter der Feuerwehr konnte man alles gut beobachten. Quelle: Ulrich Hansbuer

Und alle hielten sich dran. „Jeder Verein trägt etwas zu dem Fest bei – das ist Gemeinschaft“, freute sich das Dorf-Oberhaupt, der seit 1998 den Vorsitz hat.

Vereine machten Programm

Der Sportverein SG Blau-Weiss Pessin mit 170 Mitgliedern, die Angler mit 40 Leuten, der Karnevals Club Rot-Weiß mit 90 Narren – fast alle aus der 680-Seelen-Gemeinde waren auf dem Sportplatz vertreten. Es gab die Orts-Meisterschaften im Fußball, die seit 1983 ausgetragen werden, sowie die im Kegeln. Nur das Tauziehen musste entfallen, weil lediglich die Feuerwehr Friesack mit einem Team antreten wollte.

750 Jahre ist das Dorf alt. Quelle: Ulrich Hansbuer

Den Sieg im Fußball holten sich die „Jungen Männer“ aus Pessin, den zweiten Platz belegten die „Alten Männer“ aus dem Nachbarort Paulinenaue und Dritter wurde die Mannschaft „Dorfmix“ aus Pessin.

Trotz Regens wurde getanzt

Für die kleinen Pessiner hatten sich die Vereine zu Beginn der Ferien einiges organisiert: A wie Angeln, C wie Clown und H wie Hüpfburg stand unter dem Familienprogramm. Die Reitabteilung der SG Blau-Weiß Pessin hatte das Ponyreiten organisiert und zeigte auf dem Reitplatz mit einer Pferderassenschau und einigen Vorführungen ein kleines Programm.

Dem einsetzten Regen haben wir dann getrotzt“, sagte Bürgermeister Meyer am Sonntag gegenüber der MAZ. Die Tanzfläche war überdacht und das große Festzelt der ideale Unterschlupf. Zu Live-Musik von Paul Speckan & Co schwangen die Pessiner und Gäste also bis weit nach Mitternacht ihr Tanzbein.

Von Ulrich Hansbuer