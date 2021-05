Online-Format für Frierock-Festival am 8. Mai

Friesack

Der Freundeskreis des Friesacker Frierock-Festivals hat ein Online-Format vorbereitet. Nachdem das Kollektiv letztes Jahr mit der #frierockhilft-Kampagne und der digitalen Frienachtsgala kreative Alternativen an den Start gebracht hatte und auch 2021 das Frierock-Festival abgesagt wurde, betritt der Freundeskreis nun mit einem Online-Format das digitale Parkett. Gesendet wird am 8. Mai ab 20.20 Uhr.

Digital kreativ sein

„Mit ,Frierock uff Sendung’ wollen wir vor allem Bands und Künstlern die Möglichkeit geben, wieder eine Bühne zu betreten. Auch digital kann man superkreativ werden. Wir wollen mit Bands ins Gespräch kommen und zeigen eigens für die Sendung produzierte Musikvideos“, so Christian Brüggmann, einer der Initiatoren. Ein weiteres Mit-Mach-Format ist „Open Your Mike“, hier kann sich jede und jeder mit eigener Musik, Talenten oder Statements beteiligen, auf der Webseite www.frierock-festival.de/open-mike hochladen, die Videos werden dann in der Sendung ausgestrahlt. Darüber hinaus geht das Frierock-Kollektiv folgenden Fragen auf den Grund: Wie entsteht so ein ehrenamtliches, eigeninitiiertes Festival? Wer sind die Macher/-innen? Was sind ihre Geschichten? Warum Netzwerken Spaß macht und es sich lohnt Dinge selbst anzupacken?

Mit Anekdoten und Mit-Mach-Aktionen

Mit ,Frierock uff Sendung’ will das Kollektiv zeigen, wer und was dahinter steckt, wie sich das Festival entwickelt hat und Lust darauf machen, mitzumachen. Alles garniert mit Anekdoten und Mit-Mach-Aktionen. Die Rocker planen für das Jahr 2021, mit mehreren Folgen der Frierock-Sendung zu unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten live zu gehen.

Link zur etwa einstündigen Sendung unter https://www.frierock-festival.de/uff-sendung/

Von MAZonline