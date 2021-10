Einen herrlichen Anblick bot Sonntag eine ganze Armee an historischen VW-Käfer-Fahrzeugen. Insgesamt 35 von ihnen rollten am späten Vormittag auf den „Flugplatz Bienenfarm“ in Paulinenaue (Friesack). Höhepunkte bei dem Treffen der Liebhaber historischer VW-Fahrzeuge waren neben den „Benzingesprächen“ auch Rundflüge mit den historischen Fliegern vor Ort.