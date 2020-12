Paulinenaue

Normalerweise würde Michael Jurk, Pfarrer der Kirchengemeinde Havelländisches Luch, Heiligabend drei Gottesdienste bestreiten und dann „erschöpft, aber zufrieden nach Hause kommen“.

In diesem Jahr aber ist auch bei ihm wegen Corona alles anders. Er wird mit seiner Lebenspartnerin zu Hause sein und um 17 Uhr, wenn die Glocken läuten, genauso wie die anderen Mitglieder der Kirchengemeinde Weihnachten feiern.

Denn die Gottesdienste fallen im Bereich der Kirchengemeinde aus. Eine Entscheidung, die Jurk befürwortet. „Angesichts der Situation sollen sich die Menschen nicht bei einem Gottesdienst anstecken“, sagt er.

Seine Sorge ist nur, dass die Sonderausgabe des Gemeindebriefes mit seiner Predigt zum Fest nicht rechtzeitig per Post bei den Menschen eintrifft. Eventuell wird der Brief aber auch auf der Internetseite der Gemeinde stehen. Offen ist indes noch, ob der geplante Gottesdienst am zweiten Feiertag in Pessin stattfinden kann.

Zudem wird Michael Jurk auch in diesem Jahr während der Feiertage telefonisch ansprechbar sein. Ansonsten aber freut er sich, dass es diesmal für ihn deutlich besinnlicher zugehen wird. Und er freut sich auf das Festessen: Ente mit Klößen und Rotkohl.

Von Andreas Kaatz