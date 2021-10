Paulinenaue

Die Professor-Mitscherlich-Allee in Paulinenaue ist in die Jahre gekommen. Die dort verlegten Betonplatten stammen von 1965. „Die Fahrbahn ist weitgehend verschlissen,“, fasst Friesacks Amtsdirektor Christian Pust den Zustand zusammen.

Doch wie soll die Gemeinde künftig mit der Straße umgehen? Fakt ist, dass in Zukunft wohl mehr Verkehr über die Straße verlaufen wird. Denn wie berichtet, soll ein neues Wohngebiet in der Ortsmitte entstehen, das sowohl über die Bahnhofstraße als auch über die Professor-Mitscherlich-Allee erschlossen werden könnte.

Straße wird stärker belastet

Auch der sogenannte Russenblock mit 40 Wohneinheiten benötigt nach seiner Sanierung eine Verkehrsanbindung. Und schließlich entsteht auf der anderen Straßenseite ein zweiter Grundschulstandort auf dem früheren Institutsgelände. Dann werden die Eltern-Taxis auch über die Mitscherlich-Allee fahren.

Alles zusammen wird dafür sorgen, dass der Zustand der Straße nicht besser wird. „Wir werden uns in fünf bis zehn Jahren so oder so mit der Straße befassen müssen“, sagte Pust – unabhängig von der Entwicklung des Plangebietes „Neue Mitte“. Nicht nur der schlechte Zustand der Fahrbahn ist dafür ein Grund, auch deren Breite entspricht nicht der heutigen Norm. Momentan ist die Fahrbahn 4,50 Meter breit, sie müsste aber mindestens 5,50 Meter haben. Gehweg und Radweg sind ebenfalls zu schmal.

Vergleichsangebote werden eingeholt

So folgten die Gemeindevertreter vor Kurzem der Empfehlung der Amtsverwaltung und legten in Vorbereitung eines Ausbaus den Umfang der Planungsleistungen fest. Somit können jetzt Vergleichsangebote eingeholt werden. Wann dann die Straße tatsächlich gebaut wird, ist völlig offen. Die Paulinenauer hoffen auch auf Fördermittel. Das Geld für die Planung soll in den Nachtragsetat 2021 eingestellt werden oder aber erst in den Haushalt 2022.

Zudem soll so geplant werden, dass der vorhandene Baumbestand entfernt wird. Nach dem Ausbau will man dann eine neue Allee mit der größtmöglichen Zahl an Bäumen anlegen. Denn die jetzigen Bäume seien überaltert und die Allee weise bereits Lücken auf, heißt es. Zudem würden die alten Bäume infolge der Bauarbeiten zusätzlich gestresst und geschädigt und in absehbarer Zeit ihr Lebensende erreichen.

Von Andreas Kaatz