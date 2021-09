Paulinenaue

Ganz dem Thema Menschenrechte widmen sich gleich mehrere kleine Ausstellungen, die am Wochenende im alten Bahnhofsgebäude in Paulinenaue zu sehen sein werden. Unter dem Motto „Über den Tellerrand im Havelland“ geht es um die Situation der Flüchtlinge, die der Friesacker Kunst- und Kulturverein „Land in Sicht“ gemeinsam mit der Künstlerin Andrea Baumgartl sowie in Kooperation mit dem Paulinenauer Kulturverein den Menschen hierzulande nahe bringen will.

Zu sehen sein werden Malerei und Fotografien. „Unser Anliegen ist es, die Lebensrealität der Menschen auf Lesbos zugänglich zu machen“, sagt Johanna Scherf vom Verein. „Wir wollen zeigen, was haben die Leute hinter sich.“ So sind unter anderem rund 20 teils sehr farbintensive Bilder zu sehen, die Flüchtlinge überwiegend auf Lesbos im Rahmen des Projektes „The Hope Project Greece“ gemalt und mit denen sie ihre Erlebnisse verarbeitet haben.

Angst und Hoffnung werden ausgedrückt

Wie Johanna Scherf sagt, sei das Projekt von einer britischen Familie ausgegangen, die seit mehr als 20 Jahren auf Lesbos lebt. „Als 2015 die ersten Flüchtlinge kamen, hat sie eine Halle angemietet und später ein Kunstzentrum eingerichtet. Sie stellte Materialien zur Verfügung, mit denen sich die Menschen künstlerisch ausdrücken konnten.“

Termine im Bahnhofsgebäude Die Ausstellung „Über den Tellerrand im Havelland“ ist bis zum Sonntag zu sehen. Am Samstag und Sonntag ist um 12 Uhr die Eröffnung. Von 14 bis 16 Uhr findet ein Kunstworkshop für Kinder und Jugendliche zum Thema Menschenrechte statt. Samstag, 18 Uhr, Konzert Heart Beats of Africa, facebook.com/beatsofafrica/. Bereits am Freitag findet um 17 Uhr die Vernissage statt. Um 18 Uhr beginnt ein Vortrag mit Diskussion mit der Bürgerinitiative „Lesbos Unterstützung Havelland“. Ausstellung zum Tag des offenen Denkmals. Führung am Sonntag um 14.15 Uhr.

Die Bilder seien in einer gefängnisartigen Umgebung entstanden und eine Möglichkeit gewesen, daraus für eine gewisse Zeit entfliehen zu können. Sie drückten Angst, Wünsche und Hoffnung aus. Zu sehen waren diese und weitere Bilder auch schon in Museen in Europa.

Einfach nur Namensschilder

Andrea Baumgartl zeigt im Rahmen der Ausstellungen zudem Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen einfach nur Namensschilder zu sehen sind, die sie vor einer hellen Wand aufgenommen hat. Es sind Namen von Flüchtlingen in Friesack. Die Künstlerin hatte mitgeholfen, sie in deutscher Sprache zu unterrichten.

„Die Schüler haben die Namensschilder selber angefertigt. Viele stammen aus dem arabischen Raum, kennen die lateinischen Buchstaben nicht. Und so ist eine gewisse Ungelenkigkeit zu erkennen, die aber deutlich zeigt, wie fremd für sie alles hier ist“, sagt Andrea Baumgartl.

Plakate als Hilferuf

Schließlich werden auch Plakate gezeigt mit Bildern, die von Flüchtlingen im Lager Moria selbst aufgenommen worden sind. „Es gibt dort Menschen, die vor ein bis zwei Jahren begonnen haben, ihr eigenes alltägliches Leben zu fotografieren“, sagt Andrea Baumgartl. Und es sei der Wunsch dieser Menschen gewesen, dass andere dies sehen können. Grafiker haben die Bilder schließlich unter anderem mit Zitaten kombiniert.

Gezeigt werden auch Plakate mit Fotos aus dem Flüchtlingslager Moria. Quelle: Andreas Kaatz

Insgesamt 360 Plakate sind auf diese Weise als eine Art Hilferuf entstanden, ein Teil wird nun in Paulinenaue zu sehen sein. „Es geht uns darum, Verständnis zu schaffen für die Situation der Menschen, in der sie sich befinden“, sagt Andrea Baumgartl.

Führung durch das Gebäude

Gezeigt werden die Kunstwerke auch am Sonntag, dem Tag des offenen Denkmals. Dann haben Interessenten außerdem wieder die Möglichkeit, an einer Führung durch das Bahnhofsgebäude teilzunehmen. Joachim Scholz vom Kulturverein Paulinenaue lädt dazu ein. Um 14.15 Uhr geht es los.

Das Motto des Denkmaltages lautet diesmal „Sein und Schein“. „Das passt auch bei uns ganz gut“, sagt Scholz. „Wenn man draußen vor dem Bahnhof steht, dann regt der Turm die Fantasie an. Es ist aber nur ein kleines Treppenhaus darin, und das kleine Turmzimmer ist unzugänglich“, sagt er.

Fundstücke präsentiert

Scholz wird auch zeigen, was er im Dachkasten gefunden hat. Eine Fahrkarte von 1901 ist darunter, mehrere Apothekerfläschchen und ein Stück Schiefer, das offenbar von einer früheren Dacheindeckung stammt. Und unter der Tapete im Kinderzimmer kam eine sehr alte Zeitung zum Vorschein.

Joachim Scholz mit Fundstücken aus dem Bahnhofsgebäude. Quelle: Andreas Kaatz

Zu sehen ist aber auch eine kleine Ausstellung zur Historie des Bahnhofs – verbunden mit Anekdoten und Geschichten. So hat beispielsweise ein US-Amerikaner im Jahre 1851 seine Eindrücke vom Havelland bei einer Zugfahrt zwischen Berlin und Hamburg wiedergegeben: „Felder, nichts als Felder“.

Auf alten Postkarten werden darüber hinaus die schönen Paulinenauer Mädchen gepriesen oder dass man schon zwei Stunden lang wartet und einfach kein Zug kommt.

Kulturverein kann das Haus nutzen

Joachim Scholz ist froh, dass der Kulturverein das Bahnhofsensemble, das im Eigentum der Gemeinde ist, nutzen darf. „Wir können dort mit Ausstellungen auf das Gebäude aufmerksam machen“, sagt er.

Zuletzt gab es ein Projekt mit Studierenden, die Ideen entwickelt haben, wie man das denkmalgeschützte, leerstehende Haus mit kleinen Maßnahmen mehr ins Bewusstsein der Menschen rücken kann – so lange, bis ein Investor dem Gebäude wieder Leben einhaucht. Für die Gemeinde wäre eine Sanierung zu teuer.

Von Andreas Kaatz