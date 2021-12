Paulinenaue

Die Gemeinde Paulinenaue wird sich in den nächsten Jahren deutlich entwickeln. Unter anderem ist ein großes Wohnbauvorhaben in der Ortsmitte geplant. Das bedeutet aber auch weitere Herausforderungen für die Feuerwehrleute.

Das Problem ist nur: Das Feuerwehrgebäude lässt vom Platz und von der Funktionalität her stark zu wünschen übrig, ist schon lange nicht mehr zeitgemäß. Aus dem Grunde enthält der jetzt verabschiedete Gefahrenabwehrbedarfsplan fürs Amt Friesack den Neubau eines Feuerwehrgebäudes im Dorf.

Planungsbüro wurde beauftragt

Entstehen soll das neue Haus grundsätzlich an der gleichen Stelle, wie das jetzige. „Vor zwei Monaten hat ein Planungsbüro aus Stendal den Zuschlag erhalten“, sagt Amtsdirektor Christian Pust. „Wir bereiten jetzt das Verfahren bis zur Baugenehmigung vor.“

Sobald das Büro die Unterlagen vorgelegt hat, soll nach einer Prüfung durch die Feuerwehrunfallkasse der Bauantrag gestellt werden. Christian Pust geht davon aus, dass dies im ersten Quartal nächsten Jahren der Fall sein wird. „Die Baugenehmigung wird die Grundlage sein, um dann den Förderantrag stellen zu können.“ Ziel sei es, 2023/24 den ersten Spatenstich für das Projekt zu vollziehen.

Viele Stunden über die Raumaufteilung debattiert

Wie das eingeschossige Haus im Inneren aussehen wird, darüber gibt es innerhalb der Gemeinde und des Amtes schon grundsätzliche Klarheit. „Wir haben bereits viele Stunden mit der Ortwehrführung zusammengesessen und alles durchgeplant“, sagt Pust. Ein Architektenbüro brachte vor Monaten schon einen allerersten gestalterischen Entwurf zu Papier.

Denn natürlich soll alles nach neuesten Standards gestaltet sein. Die Laufwege müssen stimmen, der Platz im Gebäude muss auch in Zukunft ausreichen. Nicht so wie im jetzigen Gebäude, in dem die Torausfahrt für das aktuelle Fahrzeug eigentlich zu klein ist. Ohne angeklappten Spiegel kommt das Auto nicht aus der Halle. Zudem hat das jetzige Feuerwehrdomizil keine separaten Umkleideräume, die Kameraden müssen sich in der Fahrzeughalle umziehen. Und eine Absauganlage fehlt ebenfalls.

Ausfahrt zur Hauptstraße hin

Fest steht: Die Ausfahrt wird künftig zur Hauptstraße hin ausgerichtet – mit einer Aufstellfläche zwischen Straße und Depot. Zur Verfügung stehen sollen vorsorglich zwei Fahrzeugstellplätze, auch wenn im Moment nur ein Auto zur Verfügung steht. „Es soll außerdem eine Schwarz-Weiß-Trennung geben“, so der Amtsdirektor.

Das heißt: Ein Bereich kann mit der schmutzigen und unter Umständen verrauchten Einsatzkleidung betreten werden, in dem anderen Bereich ist dies tabu. Da sind nur saubere Sachen zugelassen. Entsprechend werden auch die Sanitäreinrichtungen angeordnet. Und einen angemessenen Schulungsraum soll es ebenfalls geben.

Auch zwei Geschosse waren im Gespräch

Im Vorfeld wurde viel über den Neubau diskutiert. So war auch ein zweigeschossiges Haus im Gespräch gewesen. Und dass das neue Gerätehaus an der Stelle des jetzigen errichtet wird, stand auch nicht von vornherein fest. Ursprünglich gab es die Idee, den Neubau auf der anderen Straßenseite, auf dem Gelände des kleinen Sportplatzes, zu errichten.

Dagegen jedoch protestierten einige Anwohner, darunter der Kulturverein. Man verwies darauf, dass somit der kleine Festplatz verloren ginge. Und letztlich kam auch die Frage auf, was dann mit dem alten Gebäude passieren soll. Letztlich gelang es, den Neubau mit all seinen notwendigen Funktionen auf dem jetzigen Feuerwehr-Grundstück planerisch einzupassen.

Es wird die größte Investition

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses wird in den nächsten Jahren die größte Investition innerhalb des aktuellen Gefahrenabwehrbedarfsplanes sein. Man spricht momentan von Investitionskosten in Höhe von rund einer Million Euro. Wie Amtsdirektor Pust sagt, komme als Nächstes das Tanklöschfahrzeug für den Standort Zootzen an die Reihe. „Das ist aber schon ausfinanziert. Wir warten jetzt auf die Lieferung im Januar oder Februar“, sagt er.

Darüber hinaus muss eine neue Drehleiter für die Friesacker Wehr angeschafft werden, denn die alte ist schon über 20 Jahre alt. Gelingen soll das über eine Ausschreibung des Landes. „Wir haben die Gewähr, dass wir eine solche Drehleiter zu 50 Prozent gefördert bekommen. Aber es wird wohl noch zwei Jahre dauern, bis sie auf dem Hof steht“, so Pust.

Und wenn das neue Feuerwehrgerätehaus in Paulinenaue steht, dann kommt voraussichtlich die Feuerwehr in Retzow an die Reihe mit einem neuen Gebäude – während der Laufzeit des folgenden Gefahrenabwehrbedarfsplanes. Vorgesehen ist nach jetzigem Stand, dass das Gebäude in Retzow mit einem Dorfgemeinschaftshaus kombiniert werden soll, so der Amtsdirektor.

Von Andreas Kaatz