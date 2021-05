Paulinenaue

Einstimmig haben die Paulinenauer Gemeindevertreter in ihrer Videositzung am Donnerstag den Vorentwurf für den Bebauungsplan „Neue Mitte“ gebilligt. Jetzt wird dieser öffentlich ausgelegt, das Verfahren geht somit weiter. Bis auf der Fläche zwischen Bahnhofstraße und Professor-Mitscherlich-Allee die ersten Wohnhäuser entstehen können, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Das Planverfahren wird gut zwei Jahre dauern.

Im Juni vergangenen Jahres hatte die S Immo Germany GmbH den Paulinenauer Bürgern ihre Pläne für eine rund drei Hektar große Fläche im Zentrum des Ortes vorgestellt. Wo sich jetzt noch aufgelassene Gartenflächen, Grünstrukturen mit dichten Gehölzbeständen sowie die Gebäude der ehemaligen Kita und des früheren Heizhauses befinden, könnten später etwa 250 Menschen wohnen. Mit 110 bis 115 Wohneinheiten wird nach jetzigem Stand gerechnet.

Auch Mehrfamilienhäuser geplant

Das Zentrum der Anlage soll ein Quartiersplatz beziehungsweise Dorfanger bilden, um den herum die Wohngebäude angeordnet werden. Die Rede ist von bis zu dreigeschossigen Doppel- und Reihenhäusern mit Flach- oder Satteldächern. Nordwestlich beziehungsweise südöstlich des Quartiersplatzes sind Mehrfamilienhäuser mit bis zu vier Geschossen geplant.

In einem der Häuser ist zudem eine Kindertagesstätte vorgesehen, denn man rechnet auch mit jungen Familien, die es – wie jetzt auch schon – nach Paulinenaue ziehen wird. Die Länge der Gebäude darf 50 Meter nicht überschreiten.

Gestaltung noch offen

Aber nicht nur an Wohnungen wird gedacht. In den Erdgeschossen der Mehrfamilienhäuser rund um den Dorfanger sind auch andere Nutzungen denkbar, die das Wohnen nicht stören, aber zu einem lebendigen Charakter des Gebiets beitragen, wie es heißt. Autoparkplätze sollen auf gesonderten Stellplatzanlagen oder vor beziehungsweise innerhalb der Gebäude untergebracht werden.

Schon im Vorfeld der Donnerstag-Sitzung hatten sich die Gemeindevertreter zu dem Vorentwurf des B-Plans ausgetauscht. Dabei gab es auch Kritik. Denn so manchem Volksvertreter sind die Angaben im Vorentwurf des B-Plans, was das künftige Aussehen der geplanten Gebäude angeht, noch viel zu unkonkret.

Bei der Präsentation im vergangenen Jahr wurden zwar ansprechende Hausvarianten präsentiert, doch davon findet sich im Entwurf nichts. Nun fürchten einige, dass am Ende aus Gründen der Gewinnoptimierung eher belanglose Bauten entstehen könnten.

„Keine Beliebigkeit“

Und so findet auch Sarah Vierjahn (Kulturverein), dass es im Entwurf bisher zu wenige Aussagen zur Bauweise gibt. Sie stellte deshalb die Frage in den Raum: „Müssten nicht auch gestalterische Vorgaben im B-Plan-Entwurf verankert werden, um dann für spätere Bauträger bindend zu sein?“ Oder könne man das später noch im Verfahren klären?

Darauf antwortete Stadtplaner Joachim Schultz-Granberg, dass die Gestaltungsfragen im Zuge des Verfahrens mit besprochen werden. „Klar ist, dass wir weder eine Beliebigkeit noch eine Monotonie erzeugen wollen“, sagte er.

Grünausgleich auf früherer Deponie

Bedenken seitens der Gemeindevertreter gibt es auch, dass die Umweltauswirkungen des Vorhabens im Zuge des Verfahrens nicht ausreichend gewürdigt werden könnten. Denn ein Umweltbericht wäre in dem Falle nicht zwingend erforderlich. Dorit Zahn (Linke) mahnte aber an, dass die Umweltverträglichkeit des Vorhabens trotzdem geprüft wird.

Darüber hinaus möchte sie, dass sich die so genannten Grünausgleichsflächen nicht allein auf den Bereich der ehemaligen Deponie nahe der Jahnstraße beschränken. „Wir haben dafür auch andere Flächen wie etwa unseren Park“, sagte sie. Denn der hat unter der Trockenheit der vergangenen Jahre arg gelitten. Einige alte Bäume sind abgestorben, müssen ersetzt werden.

„Wir haben uns dazu ausgetauscht, dass wir Bäume im Park haben wollen“, bekräftigte auch Bürgermeister Arne Breder (FFW). Seitens des Immobilienentwicklers sieht man kein Problem, dass Bäume in den Park kommen.

Neues Zuhause für Vögel

Die könnten allerdings nur zusätzlich gepflanzt werden. Denn wie Friesacks Amtsdirektor Christian Pust sagte, seien an eine Ausgleichsfläche bestimmte Bedingungen geknüpft, die der Park am früheren Gutshaus nicht erfüllt. So müssten vielmehr minderwertige Fläche aufgewertet werden, wozu auch das Deponieareal gehört.

Dort könnten dann Vögel wie etwa der Gartenrotschwanz, der jetzt auf der künftigen Baufläche lebt, ein neues Zuhause finden. Wünschenswert wäre aber, dass die Voraussetzungen dafür schon frühzeitig geschaffen werden.

Dem Eindruck, dass der Immobilienentwickler bei der Planung die Umweltbelange nicht berücksichtigt, wollte Ralf Rosinus von S Immo nicht so stehen lassen. „Wir haben einen Gutachter beauftragt, der sich mit dem Artenschutz befasst hat. Und wir haben einen Bodengutachter, der die Altlasten des alten Heizhauses untersucht hat“, sagte Rosinus.

Bodenproben genommen

Dieser habe Bodenproben genommen, um herauszufinden, wie sich die Versickerung des Regenwassers auf die Umwelt auswirkt, um schädliche Folgen auszuschließen.

Die S Immo Germany GmbH geht davon aus, dass ihr Projekt „Neue Mitte“ bei Zuzugswilligen – auch aus Berlin – auf große Resonanz stoßen wird. Denn die Nachfrage nach Wohnraum in Paulinenaue, das eine gute Bahnanbindung hat, ist ungebrochen. Amtsdirektor Pust schätzt, dass derzeit noch ein Potenzial von 30 bis 40 Grundstücken für Eigenheime besteht.

40 Wohnungen möglich

Über kurz oder lang könnte auch der so genannte „Russenblock“ saniert werden, etwa 40 Wohneinheiten stünden anschließend zur Verfügung. Eine Baugenehmigung für die Sanierung liege bereits vor. Unklar ist, wann damit begonnen wird.

Unabhängig vom Projekt Ortsmitte hat S Immo nach wie vor ein Kaufinteresse für das alte Bahnhofsgebäude in Paulinenaue, damit dieses wieder mit Leben erfüllt werden kann. Der Gemeinde käme es entgegen. Ihr gehört das Gebäude, sie hat aber für eine Sanierung nicht das Geld. Für einen möglichen Eigentümerwechsel laufen derzeit die Vorbereitungen.

